L’homme numérique parmi les cinq technologies qui vont transformer l’avenir digital des entreprises (Gartner)

De nouvelles technologies naissent tous les jours transformant notre quotidien et celui des entreprises, largement influencé par le digital. Celles qui devraient transformer totalement l’avenir digital des entreprises sont au nombre de cinq, selon Gartner.

La liste que la firme américaine a présenté au terme de son IT Symposium/Xpo 2023 inclut : les communications par satellite, l’idO ambiant en miniature, le calcul multipartite sécurisé, les drones et les robots autonomes et enfin, l’homme numérique. Ces technologies transformatrices devraient être étudiées et examinées dés à présent de par leur portée et leur capacité à créer de nouveaux modèles d’entreprises, selon l’analyste Nick Jones. Distributives, chacune à sa façon, ces cinq technologies pourraient offrir des opportunités commerciales uniques pour les entreprises si combinées, explique-t-il dans un communiqué publié par Gartner.

En premier, viennent les communications par satellite, notamment les satellites de télécommunications en orbite basse. La faible latence en fait une technologie importante pour les entreprises qui souhaitent révolutionner les communications avec les personnes et les objets, selon Gartner. La firme rappelle que, comme les satellites de télécommunications en orbite basse offrent du haut débit avec une couverture mondiale et une latence suffisamment faible pour un large éventail de tâches, cela rend possible une connexion directe par satellite pour les petits appareils IoT afin de fournir une couverture mondiale abordable sans impliquer les opérateurs, et des services de voix et de data vers un smartphone 4G afin d’étendre la couverture dans des zones reculées.

Cette technologie est à adopter avec précaution selon l’analyste de Gartner car elle reste une technologie émergente dans un contexte complexe.

Deuxième technologie a impact significatif : l’IdO ambiant en miniature (Tiny Ambient IoT). Cette technologie permet de marquer, suivre et détecter n’importe quoi loin de la complexité et le coût des dispositifs sur batterie. Il en résulte la possibilité de collecter discrètement plus d’informations, sur plus de choses, et de différentes façons, à un moindre coût, selon Gartner. Le cabinet affirme que cette technologie permettra de créer de nouveaux écosystèmes, de nouveaux modèles commerciaux basés sur l’identification de l’emplacement ou du comportement des objets, des produits plus intelligents avec de nouveaux comportements, et un coût de suivi et de contrôle moins conséquent.

L’IdO ambiant en miniature élargira les opportunités pour plusieurs entreprises, mais il faudra évaluer les problématiques réglementaires et sociales potentielles avant l’adoption de cette technologie, selon la firme américaine.

Le calcul multipartite sécurisé est la troisième technologie que Gartner a jugée transformatrice pour les entreprises. Cette technologie (une branche de la cryptographie dont l’objectif est de permettre aux agents d’un réseau de communication de calculer conjointement une fonction sur leurs entrées, afin que les entrées restent privées et que le résultat soit exact, ndlr) devient d’une importance vitale avec la multiplication des objets connectés et la quantité d’informations personnelles à laquelle les écosystèmes accèdent. Elle permet d’exploiter les données sans compromettre la vie privée, d’après le rapport de Gartner.

Cependant, pour permettre son déploiement, la firme préconise le recours à une autre technologie émergente : les accélérateurs optiques. Ceux-ci permettront la mise en œuvre du calcul multipartite sécurisé, jusque-là difficile pour des raisons de coûts, de compétences, de performances et de disponibilité.

Les drones et les robots autonomes dits adaptatifs par Gartner seront aussi d’une grande aide aux entreprises. Mais pour que les entreprises puissent tirer profit du plein potentiel de ces drones et robots, il faudra compter sur des systèmes qui apprennent et s’adaptent de manière autonome.

Comme la question pose plusieurs défis, Gartner recommande de piloter ces systèmes dans des environnements complexes et en évolution rapide, où une adoption précoce apportera des avantages en termes d’agilité et de performance, et de veiller la gestion des risques qui y sont inhérents en analysant les conséquences commerciales, juridiques et éthiques.

La cinquième technologie que Gartner recommande est ce qu’on appelle l’homme numérique, soit une représentation interactive, pilotée par l’intelligence artificielle et qui imite certaines caractéristiques, la personnalité, les connaissances et l’état d’esprit d’un être humain. Cet homme numérique peut être un robot humanoïde ou un chatbot, à titre d’exemple.

Tout comme les technologies susmentionnées, l’homme numérique pose aussi problème. Gartner cite les applications contraires à l’éthique, les comportements inappropriés, la création de stéréotypes, l’absence de réglementation, le risque de réactions sociales négatives, la diversité des attitudes culturelles… La firme recommande, donc, d’évaluer les problèmes sociaux et réglementaires potentiels avant l’adoption de l’homme numérique.

Nadya Jennene