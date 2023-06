L’hôtel La Cigale distingué par le «AT Rating certificate», pour la qualification numérique et digitale

L’hôtel La Cigale a été distingué par le «AT Rating certificate» décerné par la société américaine AT WORTHY, connue comme une référence internationale en matière de qualification numérique et digitale.

“La Cigale dispose d’une infrastructure digitale à la hauteur des standards technologiques et numériques. Un nouveau critère de différenciation qui permet aux clients connectés et adeptes du digital, de faire le choix qui correspond le mieux à leurs besoins numériques, tout au long de leur parcours client et de compter le « digital worthiness » parmi un des critères essentiels à prendre en considération“, lit-on dans un bref communiqué publié sur la page de l’hôtel.