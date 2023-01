Li-Fi : l’Internet haut débit par la lumière prend son envol

Partagez 14 Partages

Alors que le monde déploie la 5e génération des réseaux mobiles, la Light Fidelity ou Li-Fi – de l’Internet transporté par la lumière – prend son envol. Le champion de la French Tech, Odelcomm, a dévoilé, début janvier, sa dernière innovation : LIFIMAX2G avec, comme son nom l’indique, une vitesse de transmission de données estimée à 2 Gbps.

La Li-Fi est une technologie sans fil qui permet une transmission haut débit de données via les faisceaux lumineux LED, contrairement à la technologie Wi-Fi ou encore la 5G qui, elles, utilisent les fréquences radio. Sa vitesse de transmission se situe entre 10 et 20 Gbps et pourrait même dépasser les 100 Gbps (en laboratoires). Même si sa portée reste limitée, car elle ne peut couvrir que la zone que la lumière peut atteindre, la Li-Fi présente un grand avantage ; utilisant la fréquence optique, la bande passante devient presque illimitée. Autre avantage et non des moindres : aucune interférence, car cette technologie ne fonctionne pas avec les ondes radio électromagnétiques, ce qui, d’ailleurs, permet de la déployer dans des endroits sensibles à ces ondes tels que les avions ou encore les hôpitaux. Elle est, en plus, moins coûteuse en termes de déploiement que les autres technologies, et moins énergivore.

Nous noterons, aussi, que la Li-Fi est, surtout, présentée comme étant une technologie sûre. Dans un monde largement numérisé et où les cyber-attaquants deviennent de plus en plus ingénieux, la Light Fidelity se veut « impiratable », étant donné que la lumière ne traverse pas les obstacles (les murs par exemple) ; la technologie n’est donc disponible que pour les utilisateurs présents dans la zone de couverture, et les données sont, en plus, chiffrées de bout en bout.

Compte tenu de ces avantages, Oledcomm entend étendre sa solution aux infrastructures industrielles, ferroviaires et autres moyens de mobilité ; trains, métros, bus ou tout autre véhicule qui a besoin de télécharger rapidement de grandes quantités de données. En plus de la possibilité de son utilisation pour développer davantage l’industrie 4.0, la Li-Fi peut être utilisé pour les consommateurs pour des applications de réalité augmentée, M2M ou encore l’internet des objets.

Plusieurs autres entreprises sont en train de la tester. Il y a de cela trois ans, l’équipementier chinois, Huawei Technologies, a, selon plusieurs médias français, conclu un accord avec une startup allemande, Schnell – spécialisée dans la fabrication de dispositifs de mise en réseau sans fil basés sur la lumière pour les segments industriels – pour équiper les établissements de santé avec la Li-Fi.

L’équipementier pense, aussi, utiliser cette technologie pour consolider sa 5G. Cent fois plus rapide que le Wi-Fi et sans risque de litige autour de l’attribution des bandes de fréquence, la Li-Fi pourrait être une aubaine pour la 5G. En d’autres termes, avec des vitesses similaires à celle que peut assurer la fibre optique, mais sans fil, et l’utilisation de signaux lumineux au lieu des fréquences radio, la Li-Fi pourrait permettre un déploiement plus rapide de la 5e génération des réseaux mobiles dans plusieurs pays où le Wi-Fi et la 5G se disputent la bande 6GHz, notamment, et même sous l’eau ! Mais en attendant la possibilité d’avoir un signal 5G sous l’eau, une technologie similaire à la Li-Fi et baptisée Aqua-Fi a été expérimentée en 2020 par des chercheurs de l’Université KAUST en Arabie Saoudite ; la toute première utilisation de l’Internet sans fil sous l’eau. Également basée sur les signaux lumineux, l’Aqua-Fi permet la transmission des données sous l’eau à des vitesses maximales de 2Mbps, selon les tests effectués.

Nadya Jennene