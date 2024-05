L’IA au secours des opérateurs face au ralentissement du marché des télécom (IDC)

Partagez 0 Partages

Les dépenses mondiales en télécommunications et télévision payante ont atteint 1,509 milliard de dollars en 2023, soit une augmentation de 2,1% par rapport à 2022, selon le Worldwide Semiannual Telecom Services Tracker de la firme International Data Corporation (IDC).

La progression du marché mondial s’est ralentie au cours du second semestre de l’année 2023, le taux de croissance enregistré pour l’ensemble de l’année étant inférieur d’environ un point de pourcentage en comparaison avec les prévisions précédentes d’IDC.

Les perspectives de croissance pour l’année 2024 sont, d’ailleurs, moins bonnes. Le cabinet prévoit que les dépenses mondiales en services de télécommunications et de télévision payante augmenteront de 1,4% en 2024 et atteindront un total de 1,530 milliard de dollars.

Cette décélération résulte principalement d’une progression plus lente que prévu dans les Amériques, où la combinaison d’une croissance économique atone, d’une inflation relativement élevée et de marchés saturés a créé un environnement défavorable au développement du marché.

Dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), qui a connu des problèmes économiques similaires mais où les opérateurs de télécommunications ont été autorisés par les régulateurs à augmenter leurs tarifs en fonction de l’inflation en utilisant un modèle d’indice des prix à la consommation (IPC), le marché s’est développé un peu plus rapidement que prévu, lit-on dans le rapport d’IDC.

Bien que légèrement moins optimistes que les prévisions précédentes, les perspectives sur cinq ans du marché mondial des services de connectivité restent, toutefois, positives, selon la firme.

L’inflation persistante continuera à affecter le pouvoir d’achat des utilisateurs finaux, mais incitera également de nombreux opérateurs de télécommunications à procéder à des ajustements tarifaires à la hausse. Ces augmentations devraient, cependant, s’atténuer au fur et à mesure que l’inflation diminuera.

« Avec l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analyse avancée, les opérateurs de télécommunications ont obtenu un nouvel allié puissant qui devrait les aider à moderniser leurs opérations commerciales et à améliorer leur efficacité », a déclaré Kresimir Alic, directeur de recherche, Worldwide Telecom Services chez IDC. « Nos recherches ont déjà permis d’identifier un grand nombre de cas d’utilisation, notamment les chatbots du service client, les assistants virtuels, ainsi que l’utilisation de l’IA pour la modernisation du réseau et la maintenance prédictive, la gestion du trafic réseau, le marketing personnalisé, la détection et la prévention des fraudes, les prédictions de désabonnement et l’assurance des revenus. Ces améliorations, ainsi que de nombreuses autres qui seront inventées prochainement, devraient sans aucun doute aider les opérateurs de télécommunications à rationaliser leurs opérations, à améliorer l’expérience de leurs clients et à rester compétitifs dans ce secteur qui évolue rapidement », ajoute-t-il.

Une analyse par type de service confirme que des tendances bien établies persistent, même face à des changements dans les prévisions de chiffre d’affaires.

Le segment des services mobiles reste le plus important, grâce à la croissance de l’utilisation des données mobiles et des applications M2M. Cette croissance compense la baisse des dépenses consacrées aux services de téléphonie mobile et de messagerie. En outre, le segment des services de data fixe continue de croître en raison de l’augmentation de la demande sur des bandes passantes plus larges.

Les dépenses consacrées aux services vocaux fixes devraient, elles, se détériorer au cours de la période de prévision, car la baisse des revenus des services vocaux traditionnels n’est pas entièrement compensée par l’augmentation des services vocaux IP. Malgré un léger déclin du marché de la télévision payante en raison de la popularité croissante de la VoD et des services OTT, ces offres resteront une partie essentielle des services multiplay des fournisseurs de télécommunications.

NJ d’après communiqué