L’IA, du concept à la superintelligence

L’intelligence artificielle est l’une des traductions les plus fascinantes de l’ingéniosité humaine. Or, avant de devenir l’innovation que nous connaissons aujourd’hui l’IA a dû parcourir un long chemin. Entre l’enthousiasme qui a marqué le milieu du XXe siècle; époque durant laquelle l’IA est devenue une discipline scientifique à part entière et la fin de ce siècle, l’IA a connu une période de désintérêt appelée « l’hiver de l’IA ».

C’est en 1952, avec l’invention du premier programme de Self Learning que l’IA a fait un grand pas en avant. Ce concept a jeté les bases du Machine Learning; un élément fondamental du développement de l’IA. Plusieurs projets de recherche ambitieux ont ensuite vu le jour. Cet enthousiasme n’a pas fait long feu et l’intérêt porté à ce qu’on appelait alors l’IA symbolique s’est dissipé.

Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que l’investissement dans l’IA connaisse un regain grâce à l’amélioration de la puissance des calculs, un autre élément essentiel à l’évolution de l’intelligence artificielle. En 1997, Deep Blue d’IBM a battu le champion du monde d’échecs Garry Kasparov, démontrant ainsi le potentiel de l’IA dans la résolution de problèmes complexes.

Au XXIe siècle, l’arrivée du Big Data et le développement des techniques d’apprentissage ont inauguré une nouvelle ère pour l’intelligence artificielle. Ces éléments nouveaux, mais d’une importance majeure, ont permis une évolution spectaculaire de l’IA. Le Big Data en est devenu le moteur, en fournissant le carburant nécessaire aux algorithmes pour apprendre et améliorer leurs performances.

Associées au Deep Learning, les données massives ont permis des réalisations remarquables dans divers domaines. Les algorithmes sont devenus capables de reconnaître des modèles, de faire des prédictions ou encore de générer du texte, de l’image, de la vidéo…

Cette progression rapide due, entre autres, à une numérisation effrénée, a suscité une vague de préoccupations et d’inquiétudes. Outre l’impact de l’automatisation venue avec l’IA sur certains secteurs d’activités et emplois, et la capacité d’adaptation des travailleurs au vu du rythme de l’évolution technologique, les inquiétudes autour de la partialité et l’équité des algorithmes, l’idée de la « superintelligence » a vu le jour. Cette intelligence artificielle qui prendrait le dessus sur l’intelligence humaine.

Même si le potentiel de l’IA à dépasser l’intelligence humaine reste un sujet de débat, l’IA et toutes les technologies qui en découlent demeurent spécifiques à un domaine et se limitent à exécuter une tâche bien spécifique. La création d’une intelligence artificielle générale capable d’effectuer toutes les tâches intellectuelles qu’un être humain peut accomplir est, en effet, un objectif complexe et difficile à atteindre.

