L’IA en cuisine pour des recettes originales et selon budget

La première semaine du mois de Ramadan s’est écoulée et vous êtes déjà à court d’idées de recettes ? Pas de panique ! L’intelligence artificielle est votre nouvel allié pour innover en cuisine.

Plusieurs plateformes dont certaines existent depuis quelques années déjà proposent des idées de recettes en fonction des préférences des utilisateurs ou simplement sur la base de ce qu’ils ont comme ingrédients dans leurs réfrigérateurs. Certaines permettent non seulement de savourer des recettes originales, mais également selon budget. Nous en avons listé trois :

Meals AI: cette plateforme concocte des recettes personnalisées en fonction du nombre de personnes et des ingrédients que l’utilisateur aura communiqué. Elle dispose, également, dans la partie Discover, d’un catalogue de plusieurs recettes générées par l’IA pour d’autres utilisateurs.

AI Recipe Generator : de même de Meals AI, ce programme propose plusieurs recettes. Il suffit de lui communiquer les ingrédients et la plateforme se charge de suggérer des idées de recettes en plus de la cuisson. Au total, 5834 recettes ont déjà été générées par cette intelligence artificielle.

Plant Jammer : si vous êtes végétarien voici de quoi vous aider. Plant Jammer suggère des recettes végétariennes en fonction des ingrédients disponibles et des préférences de l’utilisateur. L’application dispose même d’un assistant vocal pour guider les utilisateurs tout au long de la préparation et de la cuisson.

Une autre plateforme – qui malheureusement n’existe plus – avait, rappelons-le, fait fureur auprès des gourmets : IBM Chef Watson. Créé par IBM en collaboration avec l’Institute of Culinary Education, Chef Watson était un programme dont les algorithmes analysaient des milliers de recettes pour créer de nouvelles combinaisons de saveurs. Un livre, « Cognitive Cooking with Chef Watson », contenant toutes les recettes générées par l’IA d’IBM avait, d’ailleurs, été publié.

