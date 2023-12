L’IA générative, du changement à tous les niveaux dans tous les métiers

Partagez 2 Partages

En se basant sur l’intelligence artificielle comme son nom l’indique, l’IA générative aide à créer du contenu sous plusieurs formes, du texte à l’image en passant par du code, du son, et de la musique etc… Ces outils devraient permettre une nette hausse de productivité pour ceux qui sauront en tirer profit.

« Selon McKinsey, la productivité va augmenter chez les personnes et d’ici à trois ans, l’IA générative va contribuer de sept points de plus dans le PIB du Royaume Uni », affirme Mohamed Ali Elloumi, fondateur de Access International, invité du 155e épisode de DigiClub powered by Topnet, Huawei Technologies et Pristina School of AI.

Se référant à une matrice qu’il a lui même mis en place, Mohamed Ali Elloumi assure que les outils de l’IA générative pousseraient les personnes actives et intelligentes et celles qui sont actifs sans être forcément intelligents à avancer davantage.

« Tout ce qui est main d’oeuvre, saisie de données etc… sont des métiers vont être augmentés par l’IA générative. Je recommande donc vivement à ces personnes de commencer à chercher un autre emploi ».

A son avis, il est aujourd’hui nécessaire de porter la réflexion sur l’utilisation à bon escient de ces outils et les métiers qui vont changer avec le développement de l’IA générative.

« Cela fait pratiquement sept ans que nous n’avons pas vu de technologies totalement révolutionnaires. A mon sens cette IA générative va chambouler énormément de métiers », ajoute-t-il notant que les comportements sont effectivement en train de changer et les gens passent de la recherche sur Google à la consultation d’outils tels que ChatGpt.

Selon ses dires, tous les corps de métiers pourrait tirer profit de ces outils. Certains y seraient plus sensibles que d’autres mais tous y passeront. L’un de ces métiers est sans doute le marketing. « L’IA générative va augmenter la customisation des messages qui sont automatiquement générés pour les utilisateurs selon leur contexte ».

Nadya Jennene