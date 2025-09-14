L’IA tue le Web classique : -52 % de trafic, ChatGPT et Gemini font plonger les sites pendant que Reddit s’envole

Partagez 0 Partages



En août 2025, le trafic renvoyé par ChatGPT vers les sites web a chuté de -52 %, selon l’outil de suivi Profound. Dans le même temps, Reddit a bondi de +87 % en citations par les moteurs d’IA, et Wikipedia de +62 %. Ces chiffres traduisent la montée en puissance du GEO tracking, une nouvelle discipline qui mesure quelles sources (sites, forums, médias, annuaires) sont reprises par les IA génératives dans leurs réponses. Profound, à l’origine de ces données, analyse en temps réel ces citations dans ChatGPT, Gemini, Perplexity et autres.

En clair : l’ère des clics sortants est en train de s’effondrer. Les utilisateurs trouvent déjà leurs réponses in-SERP (directement dans la page de résultats), tandis que les sites de marque perdent en visibilité au profit des plateformes qui délivrent des contenus pratiques, communautaires ou encyclopédiques.

Du SEO au GEO : une bascule irréversible

Pendant vingt ans, le SEO (Search Engine Optimization) a structuré le Web. L’objectif était simple : faire remonter son site le plus haut possible dans les pages de résultats de Google. Avec les moteurs d’IA générative, la logique change : place désormais au GEO (Generative Engine Optimization).

Dans ce modèle, il ne s’agit plus d’apparaître en premier dans une liste de liens, mais d’être inclus dans la réponse rédigée par l’IA. L’utilisateur n’a plus besoin de cliquer, la réponse est déjà là.

Selon Thibault Renouf, CEO de Partoo, dans son webinaire du mois de juillet dernier, il a déjà affirmé que les moteurs génératifs s’appuient sur quatre gisements de données :

La presse dite de référence, considérée comme fiable et neutre.

Les bases propriétaires comme Google Merchant Center, Google Maps ou Google News, bâties par les géants du Web.

Les sites web, mais seulement s’ils sont correctement balisés (Schema.org, données structurées, Store Locator optimisé).

Les contenus générés par les utilisateurs (UGC) : Reddit, avis clients, YouTube, LinkedIn ou TikTok.

Ce changement de paradigme entraîne un phénomène déjà visible : l’effet crocodile. Les impressions (le nombre de fois où un site est affiché) continuent de croître, mais les clics décrochent. Autrement dit, vos contenus apparaissent, mais l’internaute n’a plus besoin de visiter votre site : il a déjà sa réponse dans le bloc génératif.

Google rebat les cartes avec ses AI Overviews et ses “AI Modes”

Pour ne pas se laisser distancer par ChatGPT, Google a lancé en 2024 ses AI Overviews, des blocs générés par son IA Gemini qui résument plusieurs sources dans une seule réponse. Depuis mai 2025, ces modules couvrent déjà environ 10 % des requêtes en Allemagne et devraient s’étendre à d’autres marchés, dont la France.

Mais le plus marquant est sans doute l’arrivée des AI Modes : des pages éphémères, générées à la volée pour chaque requête complexe. Demandez un planning de repas ou un itinéraire de vacances, et Google ne se contente plus de proposer des liens : il construit une page interactive mêlant textes, carrousels, avis et boutons d’achat. Autrement dit, un “site web” unique, conçu par l’IA, qui n’existe que pour votre requête.

Pour les entreprises, le message est clair : si vos données ne sont pas exposées proprement (produits, avis, disponibilité, horaires, prix), vous n’existerez tout simplement pas dans ces nouvelles expériences.

Winners & losers : la revanche des contenus utiles

Les chiffres Profound confirment donc la tendance que nous avons déjà prédit dans un précédent article (Google casse l’Internet classique: SEO obsolète, médias menacés, place à l’ère du Search sans clic). Les grands gagnants sont les plateformes capables d’apporter une réponse immédiate :

Reddit, avec ses discussions concrètes, expériences d’utilisateurs et solutions contextualisées. Wikipedia, qui reste une référence stable et exhaustive. TechRadar, qui fournit des guides et comparatifs directement exploitables par l’IA.

À l’inverse, les sites de marque trop centrés sur la conversion et les démos de produit disparaissent peu à peu du radar. Ils perdent mécaniquement des opportunités de trafic, faute d’avoir produit des contenus pensés pour répondre aux questions des utilisateurs.

GEO local : quand le Store Locator devient la vraie clé

Partoo insiste sur un point souvent négligé : le Store Locator n’est plus un gadget, mais une base de données stratégique. Balises Schema.org, intégration des avis, horaires précis, tout doit être optimisé. Exemple frappant : sur une requête comme “opticien à Brest”, ChatGPT a pu afficher en premier le Store Locator d’une enseigne, et non Google Maps, car l’IA n’a pas toujours accès aux données propriétaires de Google.

Résultat : un bon Store Locator peut devenir votre meilleur allié pour exister dans les réponses génératives, notamment face aux IA qui n’ont pas encore tous les accès aux grandes bases propriétaires.

Vers le commerce agentique : l’IA qui achète pour vous

Dernière évolution, et non des moindres : le commerce agentique. Amazon a déjà lancé la fonction “buy for me” : vous identifiez un produit, fixez un prix, et l’IA s’occupe de l’achat dès que les conditions sont réunies. Google déploie la même logique avec Google Lens et Google Pay, tandis que Perplexity et OpenAI nouent des partenariats avec Shopify.

Demain, il sera tout à fait possible de dire à une IA : “réserve-moi un coiffeur demain à 14 h à Tunis” ou “achète-moi ce t-shirt quand il descend sous 20 € ou dollars ou Dinars Tunisien”, sans jamais visiter un site web. Les entreprises qui n’auront pas exposé correctement leurs stocks, créneaux de réservation ou catalogues produits risquent tout simplement de disparaître de ces nouveaux circuits.

Et pour les entreprises tunisiennes ?

La leçon est claire : il faut devenir la réponse, pas seulement le lien. Cela passe par :

produire des guides pratiques, comparatifs et FAQ au langage utilisateur,

structurer ses données (balises Schema, fiches produits, horaires, avis clients),

exposer ses avis directement sur son site,

multiplier les preuves externes (YouTube, LinkedIn, Reddit, Wikipedia),

préparer ses systèmes à l’arrivée du buy-for-me et des réservations directes.

Pour les médias, la mutation est tout aussi brutale. L’économie de la “page vue” s’érode : les IA absorbent les contenus sans toujours renvoyer de clic. La survie passera par des contenus riches, vérifiables, citables par les IA, et par une stratégie d’autorité éditoriale sur des verticales bien ciblées.

En résumé

Les IA répondent là où Google listait. Les citations IA se concentrent sur les contenus utiles, structurés et neutres. Le SEO classique ne disparaît pas, mais se transforme en GEO. Les entreprises qui se préparent dès aujourd’hui, en structurant leurs données et en produisant des réponses utiles, prendront une longueur d’avance quand ces modèles se généraliseront en France et en Afrique du Nord.

Walid Naffati

