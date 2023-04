L’IA, une révolution pour le secteur des télécommunications ?

Partagez 3 Partages

GlobalData, une entreprise spécialisée dans l’analyse des données, a exposé dans un communiqué publié le lundi 17 avril 2023 l’impact de l’introduction les outils d’intelligence artificielle générative dans le secteur des télécommunications.

Après le lancement de ChatGPT, en novembre 2022, les outils d’intelligence artificielle générative ont été propulsés sous les feux de la rampe, incitant de nombreuses entreprises, tous secteurs confondus, à explorer leurs capacités et leurs cas d’utilisation ; une popularité qui n’a pas échappé au secteur des télécommunications.

Pradeepthi Kantipudi, analyste télécom chez GlobalData, commente : “Plusieurs outils d’IA générative émergent sur le marché, capables de générer du texte conversationnel et du contenu personnalisé tel que des images, de la musique ou des codes sur la base d’une invite donnée, ChatGPT attirant particulièrement l’attention pour ses résultats instantanés et presque précis. Pour les opérateurs de télécommunications, ChatGPT pourrait perturber plusieurs fonctions commerciales, notamment le service à la clientèle, la gestion du réseau, la détection des fraudes, les ventes et le marketing”.

Samrat Volam, analyste en chef des technologies chez GlobalData, ajoute : “Par exemple, l’intégration de ChatGPT aux canaux traditionnels de service à la clientèle des télécoms peut aider à fournir une assistance instantanée et automatisée 24 heures sur 24, à fournir des informations sur le portefeuille de produits et de services, à traiter rapidement et efficacement les demandes et problèmes divers des clients, à réduire les temps d’attente et à accroître la satisfaction de la clientèle. Pour mieux servir une clientèle géographiquement diversifiée, les entreprises de télécommunications peuvent également utiliser ChatGPT pour fournir une traduction aux clients qui parlent des langues différentes. De cette manière, les outils alimentés par l’IA peuvent aider les entreprises de télécommunications à améliorer l’expérience de leurs clients et à réduire leurs coûts.”

ChatGPT peut également contribuer à stimuler les ventes et le chiffre d’affaires des entreprises de télécommunications en présentant aux clients des recommandations de produits sur mesure et des offres exclusives basées sur leurs achats précédents et leurs centres d’intérêt. Le système d’IA générative peut également être utilisé pour identifier et surveiller les cas de fraudes en constituant une base de données d’informations qui pourrait prévenir les tentatives de fraude.

Pradeepthi Kantipudi poursuit : “Avec plusieurs opérateurs de télécommunications qui testent et explorent de nouveaux cas d’utilisation pour ChatGPT, les investissements dans le secteur des télécommunications devraient augmenter à court et à moyen terme. Ceci est mis en perspective par les prévisions d’opportunités de marché de GlobalData pour l’IA, qui estiment les dépenses d’IA d’entreprise dans le secteur des communications à 1,6 milliard de dollars US en 2022 et prévoient qu’elles augmenteront jusqu’à 2,9 milliards de dollars US d’ici 2026.”

Certains opérateurs de télécommunications ont, par ailleurs, commencé à travailler sur leurs propres versions de ChatGPT. KT, une entreprise de télécommunications sud-coréenne, travaille sur sa propre version du modèle OpenAI. De même, SK Telecom prévoit également de lancer son propre chatbot d’intelligence artificielle et a, précédemment, lancé une version bêta appelée “A.”. (Prononcée “A dot”) en Corée du Sud en mai 2022. China Telecom a également annoncé son intention de construire un modèle de base d’IA pour développer une version industrielle de ChatGPT destinée à l’industrie des télécommunications.

Samrat Volam conclut : “Les avantages de ChatGPT en tant qu’outil utile pour le service clientèle et l’assistance technique dans le secteur des télécommunications sont évidents. Au fur et à mesure que la technologie mûrit et que les entreprises explorent de nouvelles applications, les sociétés de télécommunications ont tout à gagner à offrir une meilleure expérience à leurs clients, réduisant ainsi le taux de désabonnement et améliorant leurs ventes et leurs bénéfices.”

MC