LibreOffice 7.6 Community, la nouvelle version majeure de la suite bureautique libre soutenue par des bénévoles, et la dernière basée sur le schéma de numérotation des versions historiques (premier chiffre pour le cycle de publication, deuxième chiffre pour la version majeure), est immédiatement disponible à partir de https://www.libreoffice.org/ download pour Windows (Intel/AMD et processeurs ARM), macOS (Apple et processeurs Intel), et Linux. À partir de 2024, TDF adoptera une numérotation des versions basée sur le calendrier, la prochaine version majeure sera donc LibreOffice 2024.02 en février 2024.

LibreOffice est la seule suite bureautique open source pour la productivité personnelle qui peut être comparée, fonctionnalité par fonctionnalité, avec le leader du marché. Après douze ans et cinq cycles de publication – nettoyage du code, refonte du code, amélioration de l’interface utilisateur, extension à de nouvelles plateformes matérielles et logicielles et optimisation de l’interopérabilité avec OOXML pour aider les utilisateurs – il est de plus en plus difficile de développer des fonctionnalités entièrement nouvelles, de sorte que la plupart d’entre elles sont des raffinements ou des améliorations des fonctionnalités existantes.

Points forts de LibreOffice 7.6 Community

GÉNÉRALITÉS

• Prise en charge des gestes de zoom lors de l’utilisation de pavés tactiles dans la vue principale.

• Prise en charge des thèmes de documents, ainsi que de l’import et de l’export des définitions de thèmes pour les documents ODF et OOXML.

• Nombreuses améliorations dans la gestion des polices, en particulier pour les écritures de droite à gauche, le CJK et d’autres alphabets asiatiques.

WRITER

• Nouvel assistant de numérotation de page dans le menu Insertion, pour faciliter l’insertion en une seule étape du numéro de page dans l’en-tête/le pied de page.

• Le menu déroulant Style de paragraphe de la barre d’outils Formatage affiche une liste des styles utilisés dans le document, plutôt que la liste complète des styles disponibles.

• Les tables des figures peuvent être générées de manière plus souple sur la base des styles de paragraphe, et pas seulement à partir des catégories ou des noms d’objets.

• Les entrées de bibliographie peuvent être modifiées directement à partir d’une table bibliographique, et les marques bibliographiques renvoient par défaut à la ligne correspondante d’une table bibliographique.

• Mise en évidence des styles de paragraphe et de caractère utilisés et formatage direct dans le texte.

• Vérification des phrases : les éléments de dictionnaires multi-mots de Hunspell et de dictionnaires personnalisés sont désormais acceptés.

CALC

• Format des nombres : ” ?” est désormais pris en charge lors de l’export vers ODF pour représenter un chiffre entier, remplacé par un blanc s’il s’agit d’un zéro non significatif, et les décimales pour les formats en secondes sans troncature comme [SS].00 sont désormais acceptées.

• Les feuilles de calcul copiées dans un autre document conservent désormais une plage d’impression définie par l’utilisateur.

• Les paramètres du solveur sont sauvegardés avec les documents et les styles de page sont exportés même s’ils ne sont pas utilisés.

• Prise en charge des styles de dessin pour les formes et les commentaires, y compris un style dédié aux commentaires qui permet de personnaliser l’aspect par défaut et le formatage du texte des nouveaux commentaires.

• Nouvelle présentation compacte pour les tableaux croisés dynamiques.

• Prise en charge du filtre automatique pour le tri par couleur. Le filtre/tri par couleur prend en compte les couleurs définies par le format numérique.

• La boîte de dialogue d’import de texte (en tant que fichier CSV ou en tant que texte non formaté) comporte une nouvelle option permettant de ne pas détecter les nombres en notation scientifique (uniquement si l’option “Détecter les nombres spéciaux” est désactivée).

IMPRESS ET DRAW

• Nouveau panneau de navigation pour passer d’une diapositive à l’autre pendant la visualisation d’une présentation (l’option est activée en cochant une case dans les paramètres du diaporama).

• Les objets peuvent maintenant être listés dans l’ordre avant-arrière dans le Navigateur, avec l’objet le plus haut en haut de la liste.

• Prise en charge des annotations en texte libre dans l’import PDFium, et prise en charge des annotations à l’encre, en texte libre et en polygone/polyligne dans l’export PDFium.

• Modification de l’algorithme de mise à l’échelle automatique du texte pour qu’il fonctionne de manière similaire à MS Office. La mise à l’échelle du texte sépare désormais la mise à l’échelle de l’espace (paragraphe et ligne) et la mise à l’échelle des polices, où la mise à l’échelle de l’espace peut être de 100 %, 90 % et 80 %, et la mise à l’échelle des polices est arrondie à la taille de point la plus proche. L’espacement horizontal (puces, retraits) n’est plus mis à l’échelle.

• Plusieurs améliorations de la gestion des polices pour les langues CJK et arabe.

Une vidéo résumant les principales nouveautés de LibreOffice 7.6 Community est disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch? v=AB7TbrkCTSA et PeerTube : https://peertube.opencloud.lu/ w/6yyK92nUA39dnhyF3JtkK3.

Une description de toutes les nouvelles fonctionnalités est disponible dans les notes de version [1]

Les contributeurs de LibreOffice 7.6 Community

Les nouvelles fonctionnalités de LibreOffice 7.6 Community ont été développées par 148 contributeurs : 61% du code proviennent des 52 développeurs employés par trois sociétés siégeant au Conseil consultatif de TDF – Collabora, Red Hat et allotropia – ou d’autres organisations, 15% proviennent de 7 développeurs de The Document Foundation, et les 24% restants proviennent de 89 volontaires individuels.

D’autres 202 volontaires – représentant des centaines d’autres personnes fournissant des traductions – ont engagé des localisations dans 160 langues. LibreOffice 7.6 Community est disponible en 120 versions linguistiques différentes, plus que tout autre logiciel libre ou propriétaire, et peut donc être utilisé dans sa langue maternelle (L1) par plus de 5,4 milliards de personnes dans le monde. En outre, plus de 2,3 milliards de personnes parlent l’une de ces 120 langues comme seconde langue (L2).

LibreOffice pour les entreprises

Pour les déploiements de classe entreprise, TDF recommande fortement la famille d’applications LibreOffice Enterprise des partenaires de l’écosystème – pour le bureau, le mobile et le cloud – avec un grand nombre de fonctionnalités dédiées à valeur ajoutée et d’autres avantages tels que les SLA (Service Level Agreements) : https://www.libreoffice.org/ download/libreoffice-in- business/.

Chaque ligne de code développée par les entreprises de l’écosystème pour leurs clients est partagée avec la communauté sur le dépôt de code principal, et améliore la plateforme LibreOffice Technology.

Les produits basés sur LibreOffice Technology sont disponibles pour les principaux systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Linux et ChromeOS), pour les plateformes mobiles (Android et iOS) et pour le cloud.

Migrations vers LibreOffice

La Document Foundation a développé un protocole de migration pour aider les entreprises à passer des suites bureautiques propriétaires à LibreOffice. Ce protocole est basé sur le déploiement d’une version LTS (support à long terme) de la famille LibreOffice Enterprise, ainsi que sur des conseils et des formations en matière de migration fournis par des professionnels certifiés qui proposent des solutions et des services à valeur ajoutée en ligne avec les offres propriétaires. Référence : https://www.libreoffice.org/ get-help/professional-support/ .

En effet, LibreOffice – grâce à sa base de code mature, à son riche ensemble de fonctionnalités, à sa forte prise en charge des normes ouvertes, à son excellente compatibilité et aux options LTS proposées par des partenaires certifiés – est la solution idéale pour les entreprises qui souhaitent reprendre le contrôle de leurs données et s’affranchir de la dépendance à l’égard des fournisseurs.

Interopérabilité avec Microsoft Office

Basée sur les fonctionnalités avancées de la plateforme technologique LibreOffice pour la productivité personnelle sur bureau, mobile et cloud, LibreOffice 7.6 fournit un grand nombre d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités destinées aux utilisateurs qui partagent des documents avec MS Office ou qui migrent depuis MS Office. Ces utilisateurs devraient consulter régulièrement les nouvelles versions de LibreOffice, car les progrès sont si rapides que chaque nouvelle version s’améliore considérablement par rapport à la précédente.

Quelques-unes des améliorations les plus significatives :

• Writer : plusieurs corrections pour les cadres dans les fichiers DOCX, pour les cadres perdus, les cadres combinés qui devraient être séparés, les cadres divisés qui devraient être combinés, les cadres qui se chevauchent, les styles parents ignorés, le positionnement relatif perdu, le positionnement absolu erroné et la rotation perdue.

• Writer : les propriétés des caractères des marqueurs de paragraphe DOCX sont désormais également stockées dans les fichiers ODT.

• Writer : améliorations significatives de la gestion des tableaux flottants multipages, en particulier lors de l’import/export de fichiers depuis/vers DOCX/DOC/RTF.

• Calc : correction de l’export des couleurs de bordures de cellules conditionnellement formatées vers XLSX.

LibreOffice offre le plus haut niveau de compatibilité dans le segment de marché des suites bureautiques, avec un support natif pour le format Open Document (ODF) – battant les formats propriétaires pour la sécurité et la robustesse – pour un support supérieur des fichiers MS Office, ainsi que des filtres pour un grand nombre de formats de documents hérités, afin de redonner la propriété et le contrôle aux utilisateurs.

Les fichiers Microsoft sont toujours basés sur le format propriétaire déprécié par l’ISO en 2008, et non sur la norme approuvée par l’ISO, de sorte qu’ils cachent une grande quantité de complexité artificielle. Cela pose des problèmes de gestion avec LibreOffice, qui utilise par défaut un véritable format standard ouvert (l’Open Document Format).

Disponibilité de LibreOffice 7.6 Community

LibreOffice 7.6 Community est disponible à l’adresse suivante : https://www.libreoffice.org/ download/. La configuration minimale requise pour les systèmes d’exploitation propriétaires est Microsoft Windows 7 SP1 et Apple macOS 10.15. Les produits basés sur la technologie LibreOffice pour Android et iOS sont listés ici : https://www.libreoffice.org/ download/android-and-ios/.

Pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin des dernières fonctionnalités, et qui préfèrent une version qui a subi plus de tests et de corrections de bugs, The Document Foundation maintient la famille LibreOffice 7.5, qui inclut quelques mois de correctifs rétroportés. La version actuelle est LibreOffice 7.5.5 Community.

