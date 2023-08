L’ICANN nomme Wafa Dahmani au Conseil de l’Organisation aux extensions géographiques

Partagez 22 Partages

Le Comité de nomination 2023 de la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a annoncé, lundi 31 juillet 2023, les noms des candidats sélectionnés pour occuper des postes de direction au sein de l’organisation. Parmi les candidats sélectionnés figure Wafa Dahmani, nommée au Conseil de l’Organisation de soutien aux extensions géographiques.

Diplômé de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis (Enit), Mme Dahmani occupe actuellement le poste de Stakeholder Development liaison à l’Afrinic, le registre Africain des ressources de l’Internet. Elle a occupé auparavant le poste de directrice de l’intervention et de l’assistance en cas d’urgence informatique au sein de l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi), ainsi que le poste de directrice de la Veille technologique au sein de la même structure. Elle a, aussi, endossé d’autres responsabilités auparavant au sein de l’Agence tunisienne d’Internet (ATI).

Le mandat de Mme Dahmani à l’ICANN commence à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de l’ICANN78, en octobre 2023, selon un communiqué de l’organisation.

L’ICANN a été créée en 1998 en tant qu’organisation à but non lucratif, reconnue d’utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier. Elle veille à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s’identifier entre eux. L’ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l’échelle mondiale.

NJ d’après communiqué