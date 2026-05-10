L’Imperial College London et le Sargent Centre de l’UCL s’associent à la startup d’IA Refiant AI.

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Refiant AI, une société d’IA/ML qui compresse les modèles de pointe pour les exécuter à un coût de calcul et d’énergie jusqu’à 100 fois inférieur, s’est associée au Sargent Centre for Process Systems Engineering, un centre de recherche commun entre l’Imperial College London et l’University College London.

Cette opération représente une étape majeure pour Refiant AI, qui a annoncé sa première levée de fonds en début de mois. Refiant AI rejoint ainsi un consortium d’acteurs industriels de premier plan, ce qui la place parmi les entreprises les plus réputées au monde.

IA ultra-efficace, à la pointe de la technologie

Les modèles d’IA les plus puissants d’aujourd’hui nécessitent d’énormes quantités d’énergie et de puissance de calcul pour fonctionner, généralement via des centres de données cloud contrôlés par une poignée de géants technologiques.

Pour les secteurs qui traitent des données opérationnelles sensibles ou qui ont besoin d’une IA fonctionnant sur site et en temps réel, cette dépendance engendre des problèmes de coût, de confidentialité et de fiabilité. Ces secteurs ont besoin de modèles capables de fonctionner localement ou dans le cloud, de gérer d’importants flux de documents et de fournir des résultats précis.

Cette collaboration vise à déterminer si une IA compressée et écoénergétique peut répondre aux exigences élevées des industries de transformation. Refiant AI a déjà démontré sa capacité à compresser un modèle de 120 milliards de paramètres pour l’exécuter sur un ordinateur portable standard doté de 12 Go de RAM, tout en conservant 95 à 99 % de la précision et des capacités de raisonnement du modèle original. Alors que les géants de l’IA investissent des dizaines de milliards dans des clusters de GPU et la construction de centres de données, Refiant adopte une approche différente : offrir les mêmes performances avec une puissance de calcul considérablement réduite.

35 ans de premières en ingénierie

Refiant AI collaborera étroitement avec le Laboratoire des systèmes industriels autonomes (AISL) du Centre Sargent, spécialisé dans la conception de systèmes intelligents capables de fonctionner avec une intervention humaine minimale. Ensemble, ils développeront un cadre standardisé permettant de tester si les systèmes d’IA peuvent comprendre les relations de cause à effet dans des contextes industriels réels et s’ils peuvent aider les opérateurs à prendre des décisions cruciales de manière sûre, rapide et locale. Les résultats de cette recherche seront évalués par des pairs et publiés.

Le Sargent Centre fonctionne depuis plus de 35 ans et constitue une collaboration très fructueuse entre l’Imperial College London et l’UCL, deux universités londoniennes de premier plan. Il a donné naissance à plusieurs entreprises dérivées, dont l’une a reçu le prix MacRobert de la Royal Academy of Engineering, la plus haute distinction britannique en matière d’innovation technique.

« L’industrie de l’IA est confrontée à un problème de mise à l’échelle qu’elle tente sans cesse de résoudre en investissant toujours plus d’argent et de matériel », explique le Dr Viroshan Naicker, cofondateur de Refiant AI et docteur en mathématiques. « Nous avons opté pour une approche différente. Nous compressons les modèles afin qu’ils s’exécutent là où ils sont nécessaires : sur les machines locales, en périphérie de réseau, sans envoyer de données vers le cloud. Notre collaboration avec l’Imperial College London, l’University College London et le Sargent Centre nous permet de valider notre approche dans certains des environnements opérationnels les plus exigeants au monde. »

« L’exécution fiable et rapide de modèles d’IA puissants en périphérie est une condition préalable aux systèmes industriels autonomes », a déclaré le Dr Mehmet Mercangoz, professeur associé ABB en systèmes industriels autonomes au Sargent Centre.

Ce partenariat marque une étape importante dans la croissance de Refiant AI, après sa levée de fonds d’amorçage de 5 millions de dollars menée par VoLo Earth Ventures. La plateforme de l’entreprise utilise des algorithmes bio-inspirés pour compresser les modèles d’IA tout en préservant leur précision. Au-delà de la compression, l’entreprise développe des fonctionnalités avancées de gestion de contextes ultra-longs. Les premiers résultats concernant ces deux technologies devraient être présentés prochainement.

À propos de Refiant AI

Refiant AI est une entreprise d’optimisation de l’IA qui permet aux systèmes d’IA avancés de fonctionner plus efficacement, en consommant jusqu’à 100 fois moins de ressources de calcul et d’énergie que les approches traditionnelles. Fondée en 2025 et soutenue par VoLo Earth Ventures, Refiant utilise des algorithmes bio-inspirés pour compresser les modèles de pointe tout en préservant leur précision. Cette technologie permet à une IA puissante de s’exécuter localement sur du matériel standard, sans dépendre de l’infrastructure des hyperscalers. La technologie de l’entreprise répond à trois défis majeurs : l’optimisation de l’efficacité de calcul, l’amélioration de la gestion du contexte et la traçabilité du raisonnement de l’IA. Refiant a son siège social dans le Delaware et opère depuis l’Afrique du Sud. L’entreprise compte parmi ses partenaires académiques l’Imperial College London et l’University College London.

D’après communiqué

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