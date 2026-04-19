L’inflation et les prix élevés de l’énergie impactent l’écosystème mobile

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Les dernières données du Mobile Ecosystem Forum montrent que les dépenses mobiles ralentissent dans les différents marchés entre les enquêtes 2025 et 2026, alors que la hausse des prix de l’énergie, l’inflation et les taux d’intérêt mettent sous pression les consommateurs et les entreprises. Ce choc est externe, mais ses effets sont internes.

Chaque crise commence par le consommateur : le revenu disponible diminue, le crédit se resserre, la confiance chute, et au final les dépenses changent de forme. Le nombre de consommateurs utilisant leur smartphone pour effectuer des paiements a fortement augmenté : de 82 % à 92 % de la base d’utilisateurs au cours des trois dernières vagues de l’enquête annuelle consommateurs du MEF. Le mobile reste le canal par défaut, mais sous cette croissance, les comportements évoluent et les dépenses ralentissent.

Dans 18 marchés, les achats mobiles de biens et services en ligne ont diminué entre les enquêtes annuelles 2025 et 2026 du MEF. La baisse est passée de 62 % à 61 %, ce qui peut sembler faible, mais elle est très étendue. Treize marchés enregistrent une baisse dans au moins une des huit catégories de paiement suivies. Cela compte davantage que le chiffre lui-même car cela indique une tendance.

La billetterie a reculé dans 10 marchés sur la même période. Le divertissement est le premier poste réduit lorsque les consommateurs choisissent de rester chez eux. Avec la baisse du revenu disponible, le e-commerce a diminué dans huit marchés, tandis que la livraison de repas et les paiements mobiles en magasin ont reculé dans sept.

Même les catégories réputées résilientes, comme les abonnements, les applications, le gaming et les services de transport à la demande, ont ralenti, ce qui signifie que des plateformes comme Netflix ou Spotify subissent une pression sur leurs offres premium, et que des services comme Uber constatent une baisse des usages discrétionnaires.

Les consommateurs ne quittent donc pas le mobile, mais ils y dépensent moins.

Une pression accrue sur les coûts

Pour les opérateurs télécoms, la hausse des prix de l’énergie entraîne une augmentation des coûts : les réseaux consomment de l’électricité et les prix élevés se répercutent directement sur les coûts d’exploitation. À cela s’ajoute l’impact des taux d’intérêt. Lorsqu’ils augmentent, l’endettement devient plus coûteux, le refinancement se complique et, inévitablement, les décisions d’investissement ralentissent.

De nombreux acteurs de l’écosystème mobile font face à des problèmes fondamentaux : revenus stagnants, coûts en hausse, capital plus rare et marges de plus en plus comprimées.

La contrainte des semi-conducteurs

Ce cycle serait déjà difficile en soi. Mais l’écosystème mobile doit également faire face à une contrainte d’approvisionnement : la mémoire.

Selon le groupe SK, l’un des principaux fabricants mondiaux de mémoire, la pénurie pourrait durer jusqu’en 2030. La demande dépasse actuellement l’offre de plus de 20 %, et avec le déplacement de la production vers la mémoire dédiée à l’IA, une part moindre est allouée aux appareils grand public.

Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology, les autres acteurs clés du marché de la mémoire, ne peuvent pas combler rapidement cet écart. La demande est tirée par l’IA, portée notamment par des acteurs comme NVIDIA.

Cela entraîne une hausse du prix des composants, ce qui se traduit par des smartphones plus chers et un ralentissement du cycle de renouvellement. Les consommateurs conservent leurs appareils plus longtemps, les volumes de matériel diminuent et l’ensemble de l’écosystème ralentit.

Cela se répercute ensuite sur les applications, les services et les paiements. Un renouvellement plus lent des appareils signifie une adoption plus lente des nouvelles fonctionnalités et un ralentissement des cycles de monétisation.

Les paiements évoluent

Les paiements mobiles restent l’épine dorsale de l’écosystème mobile. Les portefeuilles numériques comme Apple Pay continuent de se développer, mais la valeur par transaction est sous pression.

À mesure que les consommateurs achètent moins ou privilégient des achats moins chers et plus fréquents, les modèles de type “acheter maintenant, payer plus tard” sont fragilisés, en particulier lorsque les conditions de crédit se durcissent et que les défauts de paiement augmentent.

Pour les membres du MEF actifs dans les paiements et les API, le message est clair : le volume ne disparaîtra pas, mais les marges, oui.

Des investissements recentrés

La hausse des taux d’intérêt modifie rapidement les comportements. De faibles augmentations peuvent réduire l’appétit pour le risque, ce qui conduit à l’annulation ou au report de projets et à une révision des dépenses d’investissement.

Les opérateurs commencent à ralentir l’expansion de leurs réseaux, en particulier les déploiements coûteux. La 5G se poursuivra, mais plus lentement. Les choix de déploiement seront plus sélectifs et les partenariats deviendront plus fréquents. Par exemple, les accords d’infrastructure vont se multiplier, avec davantage de partage de réseaux, d’accords sur les tours et de joint-ventures.

Pour les acteurs de taille moyenne, l’accès au capital devient un facteur critique, alors que le financement privé se resserre et que les marchés publics exigent davantage de rentabilité. Nous entrons dans une ère de décisions d’investissement plus disciplinées, avec des projets offrant des retours clairs, à court terme et mesurables.

Une R&D plus pragmatique

Malgré tout, l’innovation ne s’arrêtera pas, mais elle changera de direction. L’accent sera mis sur la réduction des coûts, l’automatisation, l’IA appliquée aux opérations, la prévention de la fraude et la conformité.

Alors que l’acquisition de clients devient plus coûteuse, la fidélisation devient encore plus stratégique. Les API de messagerie, l’identité et l’authentification prendront une importance accrue, avec la confiance comme produit clé.

Une consolidation accélérée

Ce nouvel environnement favorise les acteurs de grande taille, tandis que les plus petits peinent à absorber la pression des coûts et les contraintes de financement. Les grands groupes, eux, chercheront à améliorer leur efficacité tout en veillant à ce que leurs acquisitions soient réellement stratégiques. Cela conduit à une consolidation du marché.

Pour les opérateurs, les grandes plateformes et les fournisseurs globaux, les partenariats deviennent aussi importants que la concurrence.

Une expansion plus sélective

L’expansion mondiale ne s’arrête pas, mais elle devient plus ciblée. Les marchés matures en Europe et en Amérique du Nord ralentissent, avec une croissance faible et des coûts élevés. En revanche, les marchés émergents restent attractifs.

Ces marchés disposent de populations plus jeunes et d’un usage mobile dominant. Cela se traduit par une croissance plus forte mais aussi par des risques accrus. De nombreux pays présentent une volatilité monétaire et des incertitudes politiques, ce qui impose une approche très prudente dans les stratégies d’expansion.

Une pression, pas un effondrement

La crise actuelle ne détruit pas l’écosystème mobile, mais elle le comprime. La demande existe et demeure, mais la valeur diminue, aggravée par les contraintes d’approvisionnement.

Au final, il s’agit d’un réajustement. Le secteur doit passer d’une logique de croissance à une logique de discipline, d’expansion à sélection, et d’innovation à application.

Les données du MEF montrent que ce mouvement est déjà en cours. Le ralentissement n’est pas théorique, il est réel et visible dans les transactions, les comportements et les marchés. La prochaine phase favorisera ceux qui sauront s’adapter rapidement, maîtriser leurs coûts, protéger leurs marges et proposer des services que les utilisateurs ne peuvent pas abandonner.

Même avec les conséquences du choc pétrolier au Moyen-Orient, le mobile reste central dans l’économie numérique, mais les règles changent.

À propos de l’auteur

Dario Betti est CEO du Mobile Ecosystem Forum, une organisation professionnelle mondiale fondée en 2000 et basée au Royaume-Uni, avec des membres dans le monde entier. En tant que voix indépendante de l’écosystème mobile, le MEF se concentre sur les bonnes pratiques intersectorielles, la lutte contre la fraude et la monétisation. Le Forum fournit à ses membres des plateformes globales pour le networking, la collaboration et le développement de solutions sectorielles.

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