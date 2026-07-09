L’initiative Partner2Connect de l’UIT dépasse les 100 milliards de $ d’engagements pour connecter le monde

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L’UIT, l’agence des Nations Unies pour les technologies numériques, a annoncé aujourd’hui, lors du Forum SMSI 2026, que son Coalition numérique Partner2Connect (P2C) a dépassé les 100 milliards de dollars d’engagements, franchissant ainsi une étape importante dans l’effort mondial visant à étendre la connectivité Internet mondiale et à réduire la fracture numérique.

Alors qu’un quart de la population mondiale est hors ligne, les engagements pris dans le cadre de Partner2Connect soutiennent directement l’objectif d’une connectivité universelle et significative, garantissant à chacun l’accès à un Internet abordable et fiable ainsi que les compétences nécessaires pour l’utiliser de manière sûre et efficace.

« Le dépassement par Partner2Connect de son objectif de 100 milliards de dollars américains constitue une étape marquante dans les efforts mondiaux visant à assurer une connectivité universelle et significative », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire générale de l’UIT. « Cette journée nous rappelle avec force que chaque engagement compte pour permettre à tous de construire ensemble notre avenir numérique. »

Source : Communiqué

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