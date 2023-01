L’INT et la Federal communications commission signent un mémorandum d’entente

Partagez 1 Partages

L’Instance nationale des télécommunications (INT) et la Federal communications commission (FCC) ont signé, mardi 10 janvier 2023, un mémorandum d’entente visant à contribuer au développement de services de télécommunications.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège du régulateur tunisien en présence du chef du bureau international de la FCC, Thomas Sullivan, et du président de l’INT Mohamed Tahar Missaoui.

En vertu de cet accord, les deux organismes s’engagent dans une coopération permanente dans des domaines d’intérêt commun et un échange d’expertises et de bonnes pratiques en termes de politique des télécommunications, les technologies émergentes ; la 5G et la 6G notamment, la connectivité rurale, la protection des consommateurs…

NJ