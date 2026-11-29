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L’intelligence artificielle transforme progressivement les métiers des relations publiques et de la communication institutionnelle. Production de contenus, analyse de l’opinion, gestion de la réputation et anticipation des crises : les outils d’IA prennent une place croissante dans les stratégies de communication, tout en soulevant de nouvelles questions autour de la crédibilité et de la transparence.

C’est le constat d’une étude publiée par le cabinet saoudien W7Worldwide, intitulée « L’intelligence artificielle dans les relations publiques : l’avenir de la confiance ». Le document analyse les mutations du secteur, avec un intérêt particulier pour le marché saoudien et les transformations liées à l’automatisation intelligente.

Selon les données de McKinsey citées dans l’étude, 78 % des organisations mondiales utilisent désormais l’intelligence artificielle dans au moins une fonction de leur activité, tandis que 71 % ont adopté des solutions d’IA générative dans leurs opérations.

Dans les relations publiques, ces technologies permettent notamment d’automatiser la rédaction de communiqués de presse, de produire des contenus adaptés à différents publics, d’analyser les réactions sur les réseaux sociaux et de détecter les premiers signes d’une crise de réputation. Des plateformes comme Meltwater, Cision et Brandwatch intègrent ainsi des capacités d’analyse automatisée pour suivre les mentions médiatiques, les tendances et les sentiments du public.

Mais cette évolution ne concerne pas uniquement les outils. Elle modifie également les compétences attendues des professionnels. Les tâches répétitives, comme la préparation de premières versions de communiqués ou le suivi médiatique courant, sont de plus en plus automatisables. En contrepartie, l’analyse stratégique, la gestion de crise, le conseil aux dirigeants et la maîtrise des enjeux éthiques prennent davantage d’importance.

La confiance, principal défi de l’IA dans la communication

L’étude souligne toutefois une contradiction : alors que l’IA permet de produire davantage de contenus et d’accélérer les échanges, elle peut également fragiliser la confiance du public.

Les contenus artificiels, les erreurs générées par les modèles et les deepfakes compliquent l’identification des sources et la vérification de l’authenticité des messages. L’étude cite notamment une enquête du Reuters Institute de 2024 selon laquelle 63 % des personnes interrogées au Royaume-Uni et 52 % aux États-Unis se disent mal à l’aise face à des informations produites majoritairement par l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, la transparence sur l’utilisation de ces technologies devient un enjeu central pour les organisations. La publication de contenus générés par IA sans contrôle humain ou sans vérification des informations peut directement affecter leur crédibilité et leur réputation.

Le document examine également l’émergence des porte-parole virtuels, capables de diffuser des messages institutionnels sous forme de vidéos ou de présentations multilingues. Si ces outils peuvent répondre à certains besoins de communication courante, l’étude estime que les situations sensibles, notamment les crises, les excuses publiques ou les controverses, nécessitent toujours une représentation humaine.

Vers des relations publiques hybrides

À travers plusieurs exemples, notamment ceux de Microsoft, Edelman, Salesforce et des institutions saoudiennes, W7Worldwide décrit une évolution vers un modèle hybride associant capacités technologiques et expertise humaine.

Le cabinet recommande notamment aux organisations de mettre en place des règles de gouvernance de l’IA, de maintenir une validation humaine des communications sensibles, de renforcer les mécanismes de vérification des contenus et de définir des politiques de transparence à destination du public.

L’étude conclut que l’avenir des relations publiques ne repose pas sur le remplacement des professionnels par des systèmes automatisés, mais sur une redistribution des responsabilités. L’IA peut accélérer la production et améliorer l’analyse, mais la gestion des relations, le jugement professionnel et la construction de la confiance restent des dimensions essentielles du métier.

W.N d’après communiqué

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