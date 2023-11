L’internet satellitaire : pour qui, pourquoi, comment ?  

Partagez 0 Partages

Le marché mondial de l’internet satellitaire a connu une légère croissance en 2023 passant de 4,85 milliards de dollars en 2022 à 5,61 milliards de dollars l’année en cours. Il devrait croître davantage d’ici à 2027 pour atteindre un volume de 9,39 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel cumulé de 13,7%.

Cette croissance s’explique notamment par l’augmentation de la demande dans les zones rurales où les connexions mobiles et filaires se font rares ou sont de mauvaise qualité, de par le coût de leur déploiement qui reste conséquent pour les opérateurs en comparaison avec l’internet satellitaire.

L’internet satellitaire est, d’ailleurs, considéré comme l’une des meilleures options quand il s’agit de raccorder les zones rurales et ainsi les sortir de leur isolement. Cette alternative offre en plus des vitesses de téléchargement dix fois plus rapides que l’ADSL, entre autres.

Outre les débits satisfaisants, l’internet satellitaire se présente comme étant plus sûr. Il est en effet plus difficile de détourner une connexion ADSL partagée que des connexions satellitaires dédiées. Celles-ci sont moins vulnérables aux attaques car intercepter le signal entre la parabole et un satellite est, tout de même, une tâche rude.

L’internet satellitaire est, aussi, considéré moins vulnérable aux évènements météorologiques extrêmes. Les équipements sont moins nombreux et moins susceptibles d’être endommagé, ce qui signifie moins de bugs et un système qui se rétablit rapidement en cas d’interruption.

Cela en fait aussi une technologie facile à déployer et idéale en terrains difficiles, et permet de fournir une connectivité immédiate en cas de catastrophe ou d’urgence.

L’internet satellitaire peut être d’une grande aide dans certains domaines, l’agriculture notamment. Cette technologie permet, en effet, de connecter les exploitations les plus éloignées permettant ainsi aux agriculteurs, grâce à des capteurs intelligents, de suivre de plus près leurs cultures et leur développement ou encore surveiller la qualité des sols, économisant ainsi du temps et de l’argent.

L’installation de capteurs permet aussi de surveiller des zones d’intérêt sans s’y rendre physiquement et ainsi de prévenir plusieurs catastrophes sur le plan environnemental. Les capteurs à distance peuvent aider à prévoir, surveiller et gérer des phénomènes tels que les feux de forêt, les glissements de terrain, les avalanches…

La santé est aussi l’un des secteurs qui peut bénéficier des avantages de l’internet satellitaire. Cette technologie peut aider à développer la télémédecine et ainsi apporter des soins de santé jusque dans les zones les plus reculées.

Détails dans ce 154e épisode de DigiClub powered by Huawei Technologies, Topnet et Pristini School of AI, avec notre invité Mohsen Ghommam Malek, expert en télécommunications radio. Il nous a parlés du fonctionnement de la connexion Internet via satellite ainsi que les différences entre les sattellites Leo, Meo et Geo.

Nadya Jennene