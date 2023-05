L’Internet Society Foundation soutient la transformation numérique au Sénégal 

Partagez 1 Partages

L’Internet Society Foundation a lancé un nouveau cycle de subventions afin de stimuler la croissance économique et de multiplier les opportunités pédagogiques grâce au soutien apporté aux citoyens et aux communautés pour une utilisation davantage maîtrisée et efficace de l’Internet. Le programme Strengthening Communities, Improving Lives and Livelihoods (SCILLS) est désormais accessible aux organisations éligibles au Sénégal. Des subventions d’un montant pouvant atteindre 250 000 USD seront octroyées à des organisations pour des projets durant jusqu’à deux ans.

Les candidatures au programme ont été ouvertes le 1er mai 2023 et les dossiers complets doivent être déposés au plus tard le 31 mai 2023. L’attribution provisoire des bourses sera annoncée dans le courant du mois d’août 2023.

Selon le Data Hub de l’Union internationale des télécommunications, près de 58 % des Sénégalais utilisent l’internet. On note donc une croissance par rapport aux années précédentes. L’Internet Society Foundation recherche des projets au Sénégal visant à tirer parti de cet accroissement de l’accès en créant des opportunités éducatives et/ou en soutenant l’inclusion économique des communautés mal ou non desservies. Par exemple, il s’agit de mettre à profit l’Internet pour améliorer l’accès à un enseignement primaire et secondaire de qualité et les résultats de l’apprentissage, d’améliorer les méthodologies et les capacités d’enseignement virtuel et à distance, de créer des opportunités financières, de renforcer l’indépendance économique et de générer des sources de revenus durables.

« L’accès à l’internet a fortement augmenté au Sénégal, mais l’accès aux connaissances et aux compétences en matière d’internet reste inaccessible pour certains », déclare Sarah Armstrong, directrice exécutive de l’Internet Society Foundation. « Ces nouvelles subventions du programme SCILLS soutiendront les organisations qui connectent les communautés défavorisées aux compétences numériques essentielles nécessaires au développement de la croissance économique et des perspectives d’éducation. »

Les subventions précédentes du programme SCILLS au Sénégal ont été attribuées à :

Simplon Fondation, qui a permis à 420 jeunes âgés de 18 à 30 ans d’acquérir des compétences numériques fondamentales dans le cadre de sessions de formation de 5 jours.

Association Jeunesse Espore, qui a connecté les populations rurales de façon à améliorer leurs performances agricoles et à poursuivre leur développement économique.

CROISSANCE TIC Dakar, qui accompagne les responsables de projets, les entrepreneurs, les startups, les jeunes et les femmes à travers la formation et le coaching, un accès amélioré à l’Internet et à l’infrastructure numérique.

Synergie pour l’Education au Numérique et aux Média, qui a obtenu le renouvellement de sa subvention l’année dernière, poursuit la formation des enseignants à l’utilisation de l’internet et soutient les élèves dans le développement de leurs compétences en TIC par le biais de tech clubs et de hackathons inter-collégiaux.

Le programme SCILLS est présent dans des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. La présente édition s’adresse aux six pays suivants : le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, le Ghana, l’Indonésie et le Sénégal.

Les demandes de subvention doivent être soumises par l’intermédiaire de Fluxx, le système de gestion des subventions en ligne. Les projets et les organisations qui remplissent les conditions d’éligibilité seront alors invités à soumettre une demande complète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://apo-opa.info/3ANCQVn

Communiqué