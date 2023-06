Liquid Dataport et Angola Telecom améliorent la connectivité entre l’Angola et les pays du Comesa avec une nouvelle fibre vers Johannesburg

Partagez 1 Partages

Liquid Dataport, une société de Liquid Intelligent Technologies (Liquid) un groupe technologique panafricain, et Angola Telecom, le principal opérateur de réseaux fixes en Angola, annoncent le déploiement d’un nouvel axe terrestre fibré entre Luanda, en Angola et Johannesburg, en Afrique du Sud, via la RDC, la Zambie et le Zimbabwe. L’ajout de cette ligne à l’infrastructure de fibre régionale de Liquid représente un jalon important pour son réseau de 110 000 km de long et fournit à ses clients régionaux un accès à une connectivité haut débit à des tarifs abordables.

Avec cet investissement, Liquid Dataport et Angola Telecom permettent aux entreprises et aux particuliers en Angola de disposer d’une connectivité haut débit, avec de nombreux avantages à la clé, ainsi que des corridors commerciaux directs. Cette ligne traverse l’Angola, la République démocratique du Congo (RDC), le Zimbabwe, la Zambie et l’Afrique du Sud.

Alors que cette ligne répond aux attentes spécifiques des opérateurs télécoms, Liquid Dataport est entré en partenariat avec Angola Telecom pour fournir aux grandes entreprises et aux PME du pays un accès à une connectivité haut débit et même à une connectivité directe aux centres de données à Johannesburg.

L’investissement de Liquid Dataport s’inscrit dans la lignée de sa stratégie élargie de réseau fibré pour l’ensemble de l’Afrique. Avec un impressionnant réseau couvrant de multiples pays, y compris l’Afrique du Sud, le Kenya, le Zimbabwe et le Nigeria, la société œuvre en faveur d’une Afrique connectée synonyme d’innovation, de croissance économique et de développement socioéconomique inclusif.

Cet investissement dans des alliances infrastructurelles et stratégiques garantit que Liquid restera à l’avant-garde des progrès technologiques et de l’innovation sur l’ensemble du continent africain. « L’investissement continu dans notre réseau One Africa Digital Network fournit à nos clients un accès aux principaux data centers en Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria et, dorénavant, en Angola, pour que les données africaines n’aient jamais à quitter le continent. Notre engagement indéfectible à élargir le champ des possibles de la connectivité en Afrique permettra aux entreprises de saisir des opportunités de croissance sans précédent, de collaborer à l’échelle mondiale et de tirer parti de l’immense potentiel des technologies numériques », conclut David Eurin, DG de Liquid Dataport.

Communiqué