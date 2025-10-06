L’ITU tiendra la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications (WTDC-25) à Bakou en novembre

Partagez 0 Partages



L’Union internationale des télécommunications (UIT) a annoncé que la Conférence mondiale sur le développement des télécommunications 2025 (WTDC-25) se tiendra du 17 au 28 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. L’événement réunira les États membres de l’UIT et les acteurs mondiaux du développement numérique pour définir une nouvelle feuille de route vers une connectivité universelle et inclusive.

Organisée par l’UIT et accueillie par le gouvernement azerbaïdjanais, la conférence portera sur le thème : « Une connectivité universelle, significative et abordable pour un avenir numérique inclusif et durable ».

« Pour les 2,6 milliards de personnes non connectées, le développement numérique est bien plus qu’un défi technique : c’est un test de notre engagement collectif envers un futur numérique inclusif et durable », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l’UIT. « WTDC-25 est notre moment pour transformer cet engagement en actions concrètes afin que chacun, partout, puisse bénéficier de la technologie. »

Une première dans la région de la CEI

Pour la première fois, la WTDC se tiendra dans un pays de la Communauté des États indépendants (CEI). Le ministre azerbaïdjanais du Développement numérique et des Transports, Rashad Nabiyev, a salué cette désignation comme « un honneur et un vote de confiance historique de l’UIT », soulignant que cette édition mettra en avant le leadership croissant de l’Azerbaïdjan dans la connectivité significative et la transformation numérique durable.

Fixer les priorités mondiales du développement numérique

La conférence, qui a lieu tous les quatre ans, sert de plateforme mondiale pour renforcer la coopération internationale et définir les priorités du secteur du développement des télécommunications de l’UIT (UIT-D). À Bakou, les États membres adopteront des initiatives régionales et détermineront les questions à traiter par les groupes d’étude pour la période 2026–2029.

Selon l’UIT, 2,6 milliards de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à Internet, une fracture particulièrement marquée dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays en développement sans littoral (PDSL), où seulement un tiers de la population est connectée.

« La transformation numérique durable exige des actions audacieuses, centrées sur l’humain, combinées à des investissements dans des infrastructures résilientes, l’innovation et l’inclusion », a déclaré Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT. « WTDC-25 est l’occasion de définir ensemble les prochaines étapes pour combler les multiples fractures numériques et rendre la connectivité significative accessible à tous. »

Alors que la fin de la décennie approche, la WTDC-25 réaffirmera le rôle essentiel des technologies numériques dans la prospérité, la protection de la planète et le bien-être des populations.

D’après communiqué

