L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025

L’opérateur émirati e& (anciennement Etisalat) a été désigné, pour la troisième fois consécutive, comme le fournisseur du réseau 5G le plus rapide au monde par Ookla®, la société à l’origine de la plateforme de mesure Speedtest®. Cette distinction couvre la période du premier au deuxième trimestre 2025.

Avec un Speed Score™ de 81,94, e& UAE surpasse largement ses concurrents internationaux, notamment Vinaphone (Vietnam) et Ooredoo (Qatar), qui enregistrent respectivement des scores de 78,11 et 78,10. Le Speed Score, indicateur clé de performance utilisé par Ookla, combine les vitesses de téléchargement et de téléversement avec les mesures de latence pour offrir une vision globale de la qualité de connexion.

Selon Ookla, la médiane des vitesses de téléchargement enregistrée pour e& UAE atteint 853,52 Mbps, tandis que la vitesse de téléversement médiane s’élève à 52,21 Mbps. Ces performances confirment la progression constante de l’opérateur depuis 2020, avec une amélioration continue observée chaque année.

Stephen Bye, PDG de Ookla, a souligné la difficulté pour un opérateur de maintenir cette position de leader à l’échelle mondiale : « Être le réseau 5G le plus rapide est déjà un défi. Le rester, année après année, témoigne d’un engagement remarquable envers la qualité de service. »

L’évaluation repose sur des millions de tests effectués par les utilisateurs de Speedtest à travers le monde, uniquement via des appareils compatibles 5G. Pour figurer au classement mondial, un opérateur doit avoir remporté un prix national et représenter au moins 3 % de l’échantillon de tests dans sa zone géographique.

Walid Naffati & IA