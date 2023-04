L’opinion publique face à l’IA : entre fascination et méfiance

Partagez 1 Partages

L’intelligence artificielle (IA) est un sujet qui suscite autant l’enthousiasme que la méfiance dans la société ; les outils d’IA générative, tels que ChatGPT, ayant un impact profond. Les nombreux avantages réalisés pour les personnes, organisations et sociétés, et ceux potentiellements réalisables, font, d’ailleurs, que l’investissement dans l’IA continue de croître.

Cependant, l’utilisation de l’IA présente également des risques et des défis, ce qui soulève des préoccupations quant à savoir si les systèmes d’IA (y compris les données, les algorithmes et les applications) méritent confiance.

L’université de Queensland en Australie a publié en février 2023 les résultats d’une étude mondiale effectuée en partenariat avec KPMG (qui est un réseau mondial de cabinets professionnels) sur 17.000 personnes à travers 17 pays. Elle fournit des informations sur la confiance et l’acceptation des systèmes d’IA, y compris à qui l’on fait confiance pour développer, utiliser et gouverner l’IA, les avantages et les risques perçus de l’utilisation de l’IA.

Confiance et acceptation de l’IA :

Trois personnes sur cinq (61%) à travers le monde se méfient des systèmes d’IA, signalant soit une ambivalence, soit une réticence à faire confiance. En revanche, 39% déclarent qu’ils sont prêts à faire confiance aux systèmes d’IA. Les jeunes générations et les diplômés universitaires sont plus tolérants. Ces personnes font davantage confiance en la capacité et l’utilité des systèmes d’IA, mais sont plus sceptiques quant à leur sûreté, leur sécurité et leur équité.

Dans quelle mesure ces personnes comprennent-elles l’IA?

La plupart des gens (82%) ont entendu parler de l’IA, mais environ la moitié (49%) ne sait pas comment cette technologie est utilisée. Cependant, la plupart (82%) veulent en savoir plus. Aussi, 68% des personnes déclarent utiliser des applications d’IA courantes, mais 41% ne savent pas que l’IA est un élément-clé de ces applications.

Comment ces personnes perçoivent-elles les avantages et risques de l’IA ?

Les avantages :

La plupart des répondants (85%) pensent que l’utilisation de l’IA entraînera une multitude d’avantages. Les personnes qui perçoivent plus d’avantages de l’IA sont également beaucoup plus susceptibles de faire confiance aux systèmes d’IA. Les personnes attendent particulièrement que l’IA améliore l’efficacité, l’innovation, l’utilisation des ressources et réduction des coûts. Les populations d’Inde, de Chine, d’Afrique du Sud et du Brésil ont les opinions les plus positives sur les avantages de l’IA. À l’inverse, l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et le Japon sont les moins positifs.

Les risques :

Alors que les personnes s’attendent à des avantages significatifs de l’IA, la grande majorité (73%) perçoit également des risques potentiels importants liés à l’IA. Les personnes qui perçoivent plus de risques liés à l’utilisation de l’IA font un peu moins confiance à cette technologie. La cybersécurité est considérée comme le principal risque à l’échelle mondiale, suivie de l’utilisation nuisible de l’IA, de la perte d’emploi (en particulier en Inde et en Afrique du Sud), de l’impact sur la vie privée, de la défaillance du système (en particulier au Japon), et de l’atteinte aux droits de l’Homme.

Les attentes en matière de réglementation de l’IA :

Compte tenu de l’impact incertain de l’IA sur la société, il n’est pas surprenant que la plupart des répondants à travers le monde (71%) estiment qu’une réglementation de l’IA est nécessaire. Moins d’une personne sur cinq (17%) pensent que la réglementation de l’IA n’est pas nécessaire, les 12% restants étant incertains. Cette constatation réaffirme les résultats des enquêtes antérieures indiquant un fort désir de réglementer l’IA.

Principes de l’IA responsable :

Les principes d’une IA digne de confiance proposée à l’origine par l’Union européenne sont fortement approuvés, avec presque toutes les personnes (96-99%) dans tous les pays concernés par l’enquête. Ce constat s’applique à tous les cas d’utilisation de l’IA examinés.

L’utilsation de l’IA au travail :

Plus de la moitié des personnes interrogées (54%) déclarent utiliser l’IA dans leur quoitidien professionnel. Un tiers déclare utiliser l’IA rarement (19%) ou occasionnellement (14%), et un sur cinq (21%) déclare l’utiliser environ la moitié du temps ou plus fréquemment. En comparaison, un tiers des personnes interrogées affirme n’avoir jamais utilisé l’IA, et 13% « ne savent pas », ce qui suggère ils n’ont pas une compréhension suffisante pour évaluer s’ils utilisent ou pas l’IA dans leur travail.

La confiance et les attitudes à l’égard de l’IA ont-elles évolué au fil du temps ?

En 2020, l’université de Queensland a mené une enquête sur la confiance et les attitudes à l’égard de l’IA dans cinq pays : l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour comprendre comment les attitudes à l’égard de l’IA ont changé au fil du temps.

Il en ressort que la confiance dans l’IA a augmenté dans chacun de ces pays entre 2020 et 2022. Plus de personnes ont entendu parler de l’IA en 2022 (78%) qu’en 2020 (62%) et sont plus susceptibles d’identifier l’utilisation de l’IA dans des applications courantes, mais il n’y a pas eu de changement en termes de compréhension de cette technologie.

Il n’y a eu aucun changement dans la perception de l’adéquation de la gouvernance et de la réglementation de l’IA, ni dans la confiance des entités pour développer, utiliser et gouverner l’IA.

Myriam Souayah