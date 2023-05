L’UIT : 100 milliards USD pour accélérer le développement du numérique dans le monde

Partagez 1 Partages

​L’Union internationale des télécommunications (UIT) a lancé aujourd’hui un appel au niveau mondial visant à porter à 100 milliards USD, d’ici à 2026, le montant des engagements en faveur du développement du numérique dans le monde, qui s’établit actuellement à 30 milliards USD.

L’appel lancé par l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication met l’accent sur l’augmentation du niveau des ressources affectées à une connectivité universelle et efficace et à la transformation numérique dans les pays les moins avancés (PMA) du monde.

L’annonce de cette nouvelle cible a été faite à l’occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, célébrée chaque année pour commémorer la signature de la première Convention télégraphique internationale et la création de l’UIT, en 1865.

“Les technologies figurent au premier rang des préoccupations mondiales, mais pour un trop grand nombre de personnes, les avantages qu’offrent les technologies numériques demeurent hors de portée”, a déclaré Mme Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire générale de l’UIT. “Si nous voulons réellement développer le numérique de manière efficace et durable à travers le monde, nous devons prendre des mesures pour accélérer la transformation numérique pour tous”, a-t-elle ajouté.

En 2023, la célébration de l’anniversaire de la création de l’UIT est axée sur l’autonomisation des pays les moins avancés grâce aux technologies de l’information et de la communication, dans le cadre de la Coalition pour le numérique Partner2Connect et de la plate-forme en ligne de soumission des engagements qui lui est associée.

L’appel lancé par l’UIT à l’intention des secteurs public et privé s’inscrit dans le cadre d’une campagne lancée en février 2022 au titre de l’initiative Partner2Connect, dans le but de mobiliser un financement direct ou d’autres contributions pour des projets liés à la connectivité dans les pays qui connaissent les niveaux de développement les plus bas. Sur les 30 milliards USD déjà engagés, l’initiative Partner2Connect a identifié des engagements d’un montant de 12 milliards USD visant à connecter le plus rapidement possible les PMA.

Selon la définition de l’Organisation des Nations Unies, on entend par “PMA” les pays en développement à faible revenu qui se heurtent à de graves obstacles structurels au développement durable. Cet appel au financement, qui intervient à un moment où les Nations Unies s’efforcent de “sauver” les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici à 2030, met en évidence la nécessité d’opérer une transformation numérique respectueuse de l’environnement au niveau mondial.

“Notre époque vit au rythme de la révolution numérique”, a déclaré le Secrétaire de l’Organisation des Nations Unies, António Guterres. “Alors que l’Internet joue un rôle de plus en plus central dans la création de valeur et l’innovation, le risque est que les pays les moins avancés prennent encore plus de retard. Nous devons améliorer considérablement l’accessibilité et l’inclusivité et réduire la fracture numérique”.

Selon les données de l’UIT, 2,7 milliards de personnes dans le monde n’étaient toujours pas connectées en 2022. Les disparités en matière de connectivité numérique entre les pays les moins avancés et le reste du monde s’accentuent pour ce qui est de facteurs aussi essentiels que l’accès, les compétences numériques et l’accessibilité financière.

Bien que les 46 pays du monde qui figurent dans la catégorie des pays les moins avancés représentent près du tiers de la population mondiale qui n’est toujours pas connectée, on considère que l’Internet n’est financièrement abordable que dans deux de ces pays.

À l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la création de l’UIT à Genève, la Secrétaire générale de l’UIT, Mme Bogdan-Martin, a annoncé que la Journée du numérique au service des ODD se tiendrait le 17 septembre à New York, avant le Sommet des Nations Unies sur les ODD, pour passer en revue les 17 Objectifs de développement durable. La Journée du numérique au service des ODD, organisée à l’initiative de l’UIT au nom du système des Nations Unies, mettra à l’honneur des solutions numériques pérennes et à fort impact, à même de changer la donne afin d’accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des ODD.

