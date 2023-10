L’UIT distinguée d’un Emmy Award pour la norme sur la télévision à grande plage dynamique (TV-HDR)

Partagez 1 Partages

L’UIT a remporté l’Emmy Award dans le domaine de l’ingénierie, des sciences et de la technologie pour l’élaboration d’une norme de radiocommunication pour la télévision à grande plage dynamique (TV-HDR).

Ce prix, décerné par l’Académie de la télévision, récompense les travaux novateurs réalisés par des ingénieurs et d’autres experts au sein de la Commission d’études 6 des radiocommunications de l’UIT en vue d’élaborer une norme mondiale sur la télévision à grande plage dynamique, offrant aux téléspectateurs une meilleure expérience visuelle.

Il s’agit du troisième Emmy Award reçu par une commission d’études des radiocommunications de l’UIT.

“L’Emmy Award récemment décerné à l’UIT a mis en lumière toute la couleur et la vision que l’UIT apporte à notre vie quotidienne”, a déclaré Mme Doreen Bogdan-Martin, Secrétaire générale de l’UIT. “Ce prix est le fruit d’une étroite collaboration entre l’UIT, les États Membres et les membres issus du secteur privé et des établissements universitaires, visant à améliorer les normes et pratiques mondiales dans le domaine des technologies pour favoriser des technologies numériques plus accessibles et de meilleure qualité dans le monde entier.”

La Recommandation UIT-R BT.2100 a été publiée en 2016. Cette norme est axée sur les valeurs des paramètres d’image pour la télévision à grande plage dynamique, à utiliser pour la production et l’échange international de programmes.

Elle permet la reproduction d’une gamme de couleurs plus large et plus précise, ce qui donne des couleurs et des images vidéo plus éclatantes et plus réalistes.

L’application des spécifications normalisées améliore considérablement l’expérience du téléspectateur en rendant les parties lumineuses de l’image beaucoup plus lumineuses et plus détaillées. Il améliore également la visibilité des détails dans les zones les plus sombres de l’image.

La norme TV-HDR permet de garantir que les créateurs de contenu, les radiodiffuseurs et les fabricants suivent des directives spécifiques pour offrir une expérience de visionnage cohérente et améliorée aux consommateurs.

“Ce nouvel Emmy Award dans la catégorie “technologie et ingénierie” qui vient récompenser nos travaux témoigne de la capacité d’innovation remarquable, de l’esprit de collaboration et de cette volonté constante d’atteindre l’excellence qui caractérisent les commissions d’études de l’UIT”, a déclaré M. Mario Maniewicz, Directeur du Bureau des radiocommunications de l’UIT. “Je tiens à remercier tous les experts de la Commission d’études 6 de l’UIT-R qui ont travaillé à l’élaboration de la norme sur la TV-HDR. Cette reconnaissance mondiale de votre travail est un appel à poursuivre notre voyage sur la voie de la découverte et de l’innovation pour développer des solutions innovantes dans les domaines de la technologie et de l’ingénierie.”

Dans son annonce, l’Académie de la télévision a déclaré que l’influence de la norme TV-HDR s’étend à l’ensemble de l’industrie de la télévision, “qu’il s’agisse des caméras, de la post-production (en particulier dans le traitement des couleurs), de la radiodiffusion par les services OTT (over-the-top) de diffusion en continu traditionnels ou des systèmes d’affichage/de télévision professionnels et grand public”.

L’Académie de la télévision a également reconnu le rôle central que joue cette norme de radiocommunication dans la généralisation de l’accès à la TV-HDR et l’appréciation des consommateurs.

Le Président de la Commission d’études 6 de l’UIT-R, M. Yukihiro Nishida, a déclaré: “Depuis sa publication, la Recommandation UIT-R BT.2100 relative à la télévision à grande plage dynamique a eu une incidence majeure sur le secteur de la télévision. Le grand public peut désormais profiter d’une expérience beaucoup plus réaliste et attrayante en regardant du contenu à grande plage dynamique. Il s’agit là d’une réalisation remarquable de la Commission d’études 6 de l’UIT-R”.

Déjà récompensé à deux reprises par le passé, le Bureau des radiocommunications de l’UIT a reçu en 2012 l’Emmy Award pour la normalisation de la mesure de l’intensité sonore dans la radiodiffusion audio et en 1983, par l’intermédiaire du CCIR (aujourd’hui l’UIT-R), un Emmy Award pour avoir établi une norme mondiale commune pour les studios de télévision numérique.

L’Emmy Award reçu en 2023 dans la catégorie de l’ingénierie, des sciences et de la technologie porte à six le nombre total d’Emmy Awards décernés à l’UIT.

Communiqué