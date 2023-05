L’UIT et la Commission européenne s’associent pour promouvoir les services et les compétences liés à l’internet

Partagez 2 Partages

Un nouveau projet de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et de la Commission européenne (CE) vise à promouvoir les services et les compétences liés à l’internet pour tous dans le monde entier au cours des trois prochaines années.

Le projet de l’UIT-CE, intitulé “Promouvoir et mesurer une connectivité numérique universelle et significative”, mobilisera 3 millions d’euros (environ 3,3 millions de dollars) sur trois ans pour faire progresser les approches politiques globales et fournir des recommandations sur la promotion d’un accès de bonne qualité à l’internet et à la téléphonie mobile. Le projet fait partie de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne.

L’UIT – l’agence spécialisée des Nations unies pour les technologies de l’information et de la communication – et la CE ont lancé le projet conjointement lors du sommet Transform Africa qui s’est tenu à Victoria Falls, au Zimbabwe, du 26 au 28 avril.

“Ce nouveau partenariat entre l’UIT et la Commission européenne offre une occasion unique de renforcer la coopération multilatérale afin de développer une connectivité utile et de favoriser une transformation numérique durable”, a déclaré Mme Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l’UIT, “Il place le numérique au centre de nos efforts communs pour aider le monde à se remettre sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.”

La connectivité universelle et significative représente la possibilité pour chacun de profiter d’une expérience en ligne sûre, satisfaisante, enrichissante et productive à un coût abordable.

Selon le rapport de l’UIT Faits et chiffres 2022 aujourd’hui, 5,3 milliards de personnes dans le monde sont en ligne, mais beaucoup ne bénéficient que d’une connectivité de base, et les 2,7 milliards restants, soit environ un tiers de la population mondiale, ne sont pas du tout connectés à l’internet.

En outre, de multiples fractures numériques persistent entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci ; il y a moins de femmes en ligne que d’hommes au niveau mondial ; et la connectivité universelle reste une perspective lointaine dans les pays les moins avancés (PMA) et les pays en développement sans littoral (PDSL).

“Le potentiel de l’internet pour le bien social et économique reste largement inexploité aujourd’hui : un tiers de l’humanité reste hors ligne et de nombreux utilisateurs ne bénéficient que d’une connectivité de base”, a déclaré M. Cosmas Luckyson Zavazava, directeur du Bureau de développement des télécommunications de l’UIT. Ce nouveau projet UIT-CE intégrera la connectivité universelle et significative et encouragera les pays à adopter une approche holistique, condition nécessaire à une société prospère et inclusive

Le nouveau projet, qui s’inscrit dans le droit fil de la mission de l’UIT consistant à connecter le monde et à ne laisser personne de côté, ainsi que des objectifs du portail mondial de l’Union européenne, vise à faire de la connectivité universelle et significative (UMC) une priorité politique absolue, à produire des données plus nombreuses et de meilleure qualité sur l’UMC et à améliorer l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, la recherche de financements et la mise en œuvre de projets.

Le projet de l’UIT-CE contribuera à orienter les efforts d’investissement et d’assistance sur les points suivants cibles pour une connectivité universelle et significative établi par un groupe de travail multipartite, comprenant quelque 40 représentants d’un ensemble diversifié de parties prenantes, ainsi que l’UIT et le Bureau de l’Envoyé du Secrétaire général des Nations unies pour la technologie.

Un tableau de bord spécifique, qui sera publié dans le courant de l’année, aidera les statisticiens et les décideurs politiques à partager des données et à suivre les progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs universels de connectivité utile. Ces données améliorées permettront d’identifier, de partager et de promouvoir plus facilement des recommandations et des solutions pratiques afin d’accélérer les progrès.

