L’UIT et l’OMM alertent sur l’importance du spectre radio pour la météo et les systèmes d’alerte

Partagez 0 Partages



L’Union internationale des télécommunications (UIT) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) vont réunir des experts internationaux à Genève, du 28 au 30 septembre 2026, pour examiner les risques qui pèsent sur les fréquences radio utilisées par les services météorologiques, l’observation de la Terre et les systèmes d’alerte précoce.

Le spectre radioélectrique constitue une ressource essentielle pour les systèmes qui permettent d’observer l’atmosphère et la surface de la Terre. Satellites météorologiques, radars, radiomètres et autres capteurs utilisent différentes bandes de fréquences pour mesurer notamment la température, l’humidité, les précipitations et les conditions océaniques.

Ces données sont ensuite utilisées pour produire des prévisions météorologiques, surveiller l’évolution du climat, gérer les ressources en eau et alimenter les systèmes d’alerte en cas de phénomènes dangereux. Une dégradation de la qualité des observations liée aux interférences radio peut donc avoir des conséquences sur la fiabilité des prévisions et des alertes.

Un spectre de plus en plus sollicité

L’enjeu devient plus complexe avec l’augmentation de la demande en fréquences pour les télécommunications, les satellites et les autres services radio. Dans le même temps, l’écosystème mondial d’observation évolue avec l’arrivée de nouvelles technologies de détection et de constellations de petits satellites fournissant des données environnementales.

Le traitement et la diffusion de ces données évoluent également. Les plateformes cloud prennent une place croissante aux côtés des systèmes traditionnels de diffusion satellitaire, alors que les volumes de données environnementales continuent d’augmenter.

Le séminaire organisé par l’UIT et l’OMM réunira notamment des autorités météorologiques, des régulateurs du spectre, des scientifiques, des industriels et des organisations internationales. Les discussions porteront sur les besoins futurs en fréquences, les risques d’interférences, les nouvelles technologies d’observation et les données environnementales commerciales.

L’événement permettra également de préparer les travaux liés aux futures Conférences mondiales des radiocommunications, notamment la CMR-27 et les travaux préparatoires à la CMR-31.

Un nouveau référentiel pour les fréquences météorologiques

Le séminaire marquera par ailleurs le lancement officiel d’un nouveau manuel commun de l’UIT et de l’OMM consacré à l’utilisation du spectre radioélectrique pour la météorologie, le climat, l’eau et les applications environnementales.

Ce document doit servir de référence aux météorologues, gestionnaires du spectre, régulateurs et spécialistes des radiocommunications. Il présente les caractéristiques techniques et opérationnelles des systèmes météorologiques et précise leurs besoins en fréquences ainsi que les risques liés aux interférences.

Pour l’UIT et l’OMM, la protection de ces fréquences ne relève donc pas uniquement de la gestion des télécommunications. Elle conditionne aussi la capacité des infrastructures mondiales à observer la Terre, anticiper les phénomènes météorologiques dangereux et transmettre les informations nécessaires aux autorités et aux populations.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages