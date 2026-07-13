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L’UIT lance une initiative mondiale pour encadrer l’IA « agentique » et l’identité numérique

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L’Union internationale des télécommunications (UIT), l’agence des Nations Unies pour les technologies numériques, a annoncé le 9 juillet dernier, une nouvelle initiative visant à développer des cadres pour une identité numérique de confiance et à garantir que le comportement des agents d’IA reste digne de confiance et responsable tout au long de leur cycle de vie.

Le nouveau groupe de travail de l’UIT sur la confiance et l’identité pour les humains et l’IA agentique , annoncé lors du Sommet mondial AI for Good , intervient alors que l’intelligence artificielle (IA) évolue rapidement au-delà des outils d’assistance et se transforme de plus en plus en agents autonomes agissant au nom des personnes.

Si l’IA agentielle promet des gains de productivité considérables, elle introduit également de nouveaux risques, allant de l’usurpation d’identité par des agents autonomes ou d’actions non autorisées au sein de systèmes interconnectés. Le groupe de travail de l’UIT s’attachera à relever ces défis en élaborant des cadres qui préservent un contrôle humain significatif pour des tâches telles que l’exécution de transactions financières et l’exploitation d’infrastructures critiques.

« L’avenir de l’IA repose sur la confiance », a déclaré Doreen Bogdan-Martin, secrétaire générale de l’UIT. « À mesure que l’IA gagne en autonomie, nous devons collaborer entre l’industrie, les gouvernements, le monde universitaire et la société civile afin de garantir la plus grande confiance possible dans les systèmes d’IA. »

Source : Communiqué

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