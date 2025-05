L’UIT marque son 160e anniversaire lors de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information

Partagez 0 Partages



Le 17 mai 2025, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a célébré son 160e anniversaire, une étape majeure soulignant son rôle historique et actuel dans le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) à l’échelle mondiale.

Dans son communiqué du 16 mai, l’UIT rappelle ses contributions majeures au fil des décennies, qui ont façonné le paysage numérique mondial :

Depuis 1963, l’UIT garantit un accès équitable et fiable aux orbites satellites pour ses États membres. Aujourd’hui, 91 pays disposent de satellites fournissant des services à des milliards de personnes.

En 1976, l’UIT a publié une norme technique essentielle permettant l’interopérabilité des réseaux informatiques, posant ainsi les bases de l’Internet moderne. Chaque année, l’UIT publie plus de 300 normes ouvertes qui rendent les technologies émergentes plus sûres, fiables et efficaces.

Depuis son 150e anniversaire, la connectivité mondiale a doublé : aujourd’hui, deux tiers de la population mondiale sont en ligne, bénéficiant des opportunités offertes par la connectivité.

Depuis 1906, et avec 80 % des marchandises mondiales transportées par voie maritime, l’UIT fournit des règles et des ressources en fréquences qui permettent aux navires de communiquer et de naviguer de manière fiable et sécurisée.

Avec 99 % du trafic Internet transitant par des câbles sous-marins, l’UIT encourage et facilite les efforts pour renforcer la résilience de cette infrastructure critique.

Par ailleurs, l’UIT met en avant l’importance cruciale de l’égalité des genres dans la transformation numérique. La Secrétaire générale, Doreen Bogdan-Martin, rappelle que l’inclusion des femmes et des filles dans le secteur des TIC est indispensable pour bâtir un avenir numérique équitable, durable et innovant. Elle appelle les gouvernements, le secteur privé et la société civile à intensifier leurs actions pour garantir un accès et une participation égaux dans le monde numérique.

D’après communiqué