Lumana et Convergint s’allient pour intégrer l’IA aux systèmes de vidéosurveillance existants

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Lumana, spécialiste de la vidéosurveillance basée sur l’intelligence artificielle, et Convergint, intégrateur mondial de solutions de sécurité, ont annoncé le 14 octobre 2026 un partenariat visant à déployer des capacités d’analyse vidéo par IA auprès des entreprises, des PME et des organismes publics. L’objectif est de rendre les infrastructures de vidéosurveillance existantes plus intelligentes, sans imposer le remplacement des caméras.

Dans le cadre de cette collaboration, les Convergint Technology Centers seront chargés de concevoir, déployer et maintenir les solutions de Lumana. L’accord prévoit ainsi d’associer la plateforme logicielle de Lumana à l’expertise de Convergint dans l’intégration de systèmes de sécurité.

La solution transforme les caméras IP existantes en dispositifs capables de détecter des événements spécifiques, de déclencher des alertes et de faciliter les enquêtes après incident. Elle vise notamment à répondre à une limite courante des systèmes traditionnels : les images enregistrées sont rarement consultées en temps réel, faute de ressources pour assurer une surveillance continue.

Une architecture hybride entre traitement local et cloud

La plateforme s’appuie sur VIA-1, le modèle d’intelligence vidéo propriétaire de Lumana. Selon l’entreprise, celui-ci exploite les données des environnements surveillés pour améliorer ses capacités d’analyse.

Son architecture hybride répartit les traitements entre les installations locales et le cloud. L’analyse vidéo est effectuée sur site afin de réduire la consommation de bande passante et la latence, tandis que le cloud prend en charge certaines fonctions avancées, notamment l’analyse des incidents signalés, la gestion à distance et les mises à jour.

Cette approche entend faciliter l’intégration de l’IA dans les infrastructures déjà déployées, tout en limitant les contraintes liées au transfert continu de flux vidéo. Lumana indique également que sa plateforme est compatible avec différents types de caméras et qu’elle respecte plusieurs référentiels de sécurité et de conformité, dont SOC 2 Type II, ISO 27001, le RGPD, HIPAA et NDAA.

Des applications dans plusieurs secteurs

La solution est destinée à différents environnements, notamment le commerce de détail, l’industrie, l’enseignement supérieur, la santé, les infrastructures sportives et les grandes entreprises.

Pour les organisations, l’enjeu dépasse la simple détection d’intrusions. L’analyse automatisée des images peut contribuer à identifier des situations inhabituelles, accélérer la recherche d’événements dans les enregistrements et fournir des informations utiles aux équipes chargées de la sécurité et des opérations.

Le partenariat avec Convergint doit permettre de proposer ces fonctionnalités à une clientèle internationale, en s’appuyant sur son réseau de plus de 200 sites et ses quelque 11 000 collaborateurs.

Le développement de la vidéosurveillance par IA soulève toutefois des questions qui dépassent les performances techniques : la gestion des données vidéo, les conditions de conservation des images, les accès aux systèmes et les risques de surveillance excessive restent des enjeux importants pour les entreprises comme pour les organismes publics.

Fondée aux États-Unis, Lumana développe des solutions d’analyse vidéo reposant sur l’intelligence artificielle. Convergint, fondée en 2001 et basée dans l’Illinois, est spécialisée dans l’intégration et la maintenance de systèmes de sécurité, de protection incendie et de sûreté technologique.

Source : Communiqué

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