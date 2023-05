L’Unesco lance le Réseau des femmes pour une IA éthique

Partagez 1 Partages

Alors que les technologies numériques transforment notre vie quotidienne, les femmes sont sous-représentées dans la recherche et la conception de ces technologies. Leurs besoins et leurs expériences sont également négligés par les concepteurs, et les données utilisées pour façonner l’IA sont souvent biaisées au détriment des femmes et des filles. Actuellement, au niveau mondial, les femmes et les filles sont 25 % moins susceptibles que les hommes de savoir tirer parti de la technologie numérique pour atteindre des objectifs simples, 4 fois moins susceptibles de savoir programmer des ordinateurs et 13 fois moins susceptibles de déposer un brevet dans le domaine des TIC (Technologies de l’information et de la communication).

Seuls 20 % des employés occupant des fonctions techniques dans les entreprises d’apprentissage automatique, 12 % des chercheurs en intelligence artificielle au niveau mondial et 6 % des développeurs de logiciels professionnels sont des femmes.

Pour résoudre ce problème, l’Unesco a placé l’égalité des genres au cœur de sa Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, premier instrument normatif mondial dans ce domaine, adopté à l’unanimité par ses 193 États membres en novembre 2021. Ce document, qui constitue une feuille de route concrète pour les États dans la mise en œuvre de leurs politiques en matière d’IA, prévoit la prise en compte des enjeux de l’égalité des genres dans tous les aspects de l’IA.

Afin d’accélérer la mise en œuvre de cet objectif, l’Unesco a créé Women4Ethical AI, une plateforme collaborative destinée à soutenir les gouvernements et les entreprises les dans leurs efforts. Cette plateforme réunit 17 expertes reconnues issues du monde universitaire, de la société civile, du secteur privé et d’organismes de régulation du monde entier. Elles y partageront leurs recherches et contribueront à l’élaboration d’un référentiel de bonnes pratiques. La plateforme favorisera le développement d’algorithmes et de sources de données non discriminatoires, et incitera les filles, les femmes et les groupes sous-représentés à participer à l’IA.

Parmi les outils proposés pour garantir l’inclusion et l’autonomisation des femmes à chaque étape du développement de l’IA figurent l’octroi d’allocations budgétaires et un accompagnement des femmes du monde universitaire, de la recherche, et de l’entrepreneuriat.

Communiqué