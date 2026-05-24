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Lunettes RA, protège-dents connectés et imagerie mobile : comment les wearables révolutionnent notre quotidien

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Le cabinet britannique IDTechEx vient de publier une série d’études prospectives mettant en lumière la transformation radicale des objets connectés. Plus qu’en simples gadgets, les wearables s’imposent désormais comme une interface directe entre le corps humain et le monde numérique, ouvrant la voie à des applications médicales et industrielles inédites.

Accessibilité et réalité augmentée : au-delà du smartphone

Les lunettes intelligentes ne se limitent plus à l’affichage de notifications. Elles franchissent un cap majeur en matière d’accessibilité en proposant, par exemple, la narration textuelle en temps réel des sons environnants pour les personnes malentendantes.

En superposant des données numériques au monde réel, ces dispositifs de réalité augmentée (RA) permettent d’accéder en mode mains libres à des fonctionnalités critiques : traduction instantanée, navigation contextuelle, assistance par IA et support à distance pour le marché B2B.

Capteurs biométriques : de la performance sportive au suivi médical

L’intégration de nouveaux capteurs (force, déformation, chimie, optique) métamorphose le suivi de la santé :

  • Sport de haut niveau : Des protège-dents intelligents mesurent en temps réel l’intensité des impacts à la tête lors des collisions.
  • Santé connectée : Au-delà des montres et bagues pour le suivi cardiaque ou de la fertilité, les patchs cutanés connectés optimisent la gestion du diabète en analysant le liquide interstitiel pour guider les injections d’insuline.

Vers des interfaces cerveau-ordinateur non invasives

La recherche médicale bénéficie également de cette miniaturisation. Les technologies d’imagerie cérébrale sortent des laboratoires rigides grâce à des casques mobiles légers. Ces dispositifs permettent d’enregistrer l’activité cérébrale des patients en mouvement et en situation réelle, promettant des diagnostics plus précis et ouvrant la voie au développement d’interfaces homme-machine de nouvelle génération.

Ces tendances et prévisions de marché sont issues des derniers rapports d’IDTechEx (2025-2045) dédiés aux capteurs portables, à l’optique XR et aux interfaces cerveau-ordinateur.

D’après communiqué

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