L’utilisation d’internet stimule la création de meilleurs emplois en Afrique subsaharienne

Le développement technologique joue un rôle crucial dans la création d’emplois en Afrique subsaharienne. C’est ce qu’affirme un récent rapport de la Banque mondiale sur l’employabilité sur ce continent et le rôle que joue l’utilisation des technologies numériques et d’internet dans la création de meilleurs emplois pour la population africaine active.

« La disponibilité d’internet a amélioré les résultats relatifs à l’emploi et au bien-être au Nigeria et en Tanzanie. Au Nigeria, la participation à la population active et l’emploi salarié ont augmenté, respectivement, de 3 points de pourcentage et de 1 point de pourcentage dans les zones ayant trois ans ou plus d’exposition à la disponibilité d’internet par rapport à celles non couvertes », lit-on dans ce rapport intitulé « Afrique numérique : transformation technologique pour l’emploi ».

« Là où un internet de qualité (3G ou 4G) était disponible depuis au moins trois ans, la participation à la population active a augmenté de 3 points de pourcentage au Nigeria et de 8 points en Tanzanie. En outre, les taux de pauvreté ont diminué de 7 points de pourcentage dans chacun de ces pays. Ces impacts sur le bien-être étaient plus élevés parmi les ménages les plus pauvres et les moins instruits », note la Banque mondiale dans son rapport.

Les technologies numériques peuvent, en effet, aider à stimuler l’entrepreneuriat et à promouvoir l’innovation qui à son tour peut conduire à la création de nouveaux produits et services, à la création d’emplois, à l’acquisition de nouvelles compétences et ainsi s’adapter à l’évolution des exigences du marché du travail.

Si pour certains pays le défi semble surmontable, pour d’autres il demeure de taille de par l’existence d’un écart considérable entre la disponibilité de la technologie, internet en l’occurrence, et son utilisation par la population. « Bien que la disponibilité de l’internet mobile ait augmenté, la couverture de l’infrastructure internet et la qualité des services disponibles sont encore à la traîne en Afrique par rapport aux autres régions. Les écarts dans la disponibilité de services numériques de qualité restent un problème dans tous les pays, en particulier dans les zones reculées et plus pauvres ».

« Alors qu’en moyenne, 84% de la population des pays d’Afrique subsaharienne bénéficiaient d’au moins un certain niveau de disponibilité de l’internet mobile 3G et que 63% disposaient d’un certain niveau de services 4G, seuls 22% utilisaient les services internet mobiles à la fin de 2021. Cela équivaut à un écart d’utilisation de 62% en part de la population totale. L’écart d’adoption (utilisateurs d’internet là où l’internet est disponible) est de 74%, en moyenne dans l’ensemble des pays le taux le plus élevé au monde ».

Cette fracture risque d’alourdir la tâche des pays africains surtout que « la part du continent dans la main d’œuvre mondiale deviendra la plus importante d’ici au XXIIe siècle, passant de 16% en 2025 à plus de 41% en 2100 ». Il devient ainsi urgent pour les pays africains de travailler sur une stratégie efficace pour assurer la disponibilité d’emplois. « Plus de 23 millions d’Africains subsahariens de 15 à 64 ans rejoignent chaque année la population active, soit près de 2 millions de personnes par mois. Ce flux annuel de travailleurs devrait grimper à plus de 33 millions d’ici 2050 (ONU DAES, 2022) », souligne la Banque mondiale.

Pour ce faire, l’institution recommande « de meilleures technologies pour produire plus efficacement ce dont les Africains ont besoin et à des prix à leur portée ». Elle avance, dans son rapport, que « les entreprises africaines doivent investir pour faire avancer leur frontière technologique, qui semble relativement stagnante. Les entrepreneurs africains et mondiaux doivent également générer davantage de technologies numériques et complémentaires alignées sur le profil de compétences existant et le contexte de production actuel de l’Afrique (tel que les petites exploitations agricoles) et évoluant avec les travailleurs à mesure qu’ils améliorent leurs capacités ».

NJ