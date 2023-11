L’UX design et l’UI design : réduire les coûts et maximiser le profit  

Partagez 3 Partages

Pour maximiser ses profits, une entreprise peut soit augmenter les prix de ses produits ou réduire les coûts. La première option n’étant pas la solution idéale, une entreprise se tourne généralement vers la seconde. La réduction des coûts ne doit, cependant, pas impacter la qualité du produit et in fine l’expérience utilisateur.

Il existe plusieurs pistes qu’une entreprise peut emprunter pour réduire ses coûts tout en préservant la satisfaction de ses clients. Certaines peuvent être adoptées à n’importe quel moment du cycle de vie d’une entreprise, d’autres en amont, avant même le développement du produit ou du service que l’on souhaite commercialiser. L’UX design et l’UI design font partie des techniques de conception qui peuvent aider une entreprise à développer un produit de qualité à moindre coûts, mais aussi à augmenter ses bénéfices.

L’intégration de l’UX design et l’UI design au processus de conception d’un produit permet, en premier, de réduire considérablement les coûts, sans parler du gain de temps (Le temps, c’est de l’argent !). L’UX design implique, en effet, des tests d’utilisabilité qui aident le concepteur à mettre en évidence et à résoudre d’éventuels problèmes que les utilisateurs pourraient rencontrer. Ainsi, une fois le produit lancé, l’entreprise n’aura pas à résoudre des problèmes puisqu’elle les aura tout simplement anticipés.

Ces deux processus de conception permettent également de fidéliser les clients satisfaits du produit/service et d’acquérir de nouveaux utilisateurs car l’entreprise aura ainsi commercialiser un produit/service meilleur que celui de la concurrence.

Prenons l’exemple d’une entreprise e-commerce, en investissant dans ces processus de conception pour le développement d’un site web, l’entreprise peut augmenter l’engagement des utilisateurs du site et derrière augmenter ses ventes et bénéfices ; une expérience d’utilisabilité agréable peut pousser vers un taux de conversion plus élevé. Une plateforme qui charge rapidement, conviviale, qui est tant adaptée au web qu’au mobile et est facile à utiliser ne peut être qu’un avantage concurrentiel pour une entreprise.

Dans un marché mondial, il ne suffit plus de développer un produit ou un service. C’est une expérience qu’il faut concevoir aujourd’hui pour survivre face à la concurrence. Une expérience ne consiste pas seulement à développer un produit facile à utiliser et qui répond aux besoins des clients, mais aussi à conceptualiser tout ce qui tourne autour de ce produit, de l’emballage à l’après-vente en passant par la campagne marketing. Plus important encore, la conception UX s’attache à fournir des solutions qui répondent aux points de douleur et aux besoins. Après tout, personne n’utilisera un produit qui ne sert à rien.

Nadya Jennene