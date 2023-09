Madagascar : la Banque africaine de développement lance une plateforme numérique pour faciliter les échanges d’affaires entre les entreprises

Partagez 0 Partages

La Banque africaine de développement à travers le SME Business Linkage Program (Programme de liaison d’affaires entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises), a organisé le 14 septembre 2023, à Antananarivo, un atelier pour présenter aux entreprises malgaches, la Plateforme numérique inter-entreprises « Mada Business Linkage ».

« Mada Business Linkage » est une plateforme numérique qui permet de mettre en relation d’affaires des entreprises (B2B) formellement enregistrées à Madagascar. Elle est destinée aux entreprises – grandes, petites et moyennes – qui recherchent des fournisseurs ou des sous-traitants ou à donner une visibilité aux entreprises désireuses de nouer des relations commerciales avec d’autres entreprises. La plateforme leur permet de se présenter aux autres entreprises, de montrer leurs produits ou services et de se faire connaître.

L’atelier visait à ouvrir officiellement la plateforme à toutes les entreprises de Madagascar formellement enregistrées. Jusqu’à début 2024, les entreprises sont invitées à s’inscrire et à utiliser gratuitement la plateforme pour : présenter leurs activités aux autres entreprises membres du réseau, s’informer des demandes publiées sur la plateforme (demande d’information, appels à manifestation d’intérêt, appels d’offres, etc.), visualiser et télécharger du contenu et participer aux discussions. Elles sont aussi autorisées à émettre des offres de collaboration sur la plateforme et à visualiser le réseau des entreprises enregistrées. Par la suite, des frais d’abonnement annuels auprès des adhérents permettront à la plateforme de s’autofinancer.

La plateforme « Mada Business Linkage » s’inscrit dans le cadre du Programme de liaison d’affaires entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises (SME Business Linkage Program, BLP), initié par la Banque africaine de développement. Couvrant tous les secteurs d’activités de l’économie, le programme vise à soutenir la croissance des PME, à promouvoir le développement économique à grande échelle, et à créer de meilleures opportunités d’emploi pour les femmes et les jeunes dans les secteurs économiques clés.

Lancé en mai 2020, le Programme de mise en relation des PME de Madagascar, (SME Business Linkage Program) est financé pour environ 1,4 million de dollars américains par la Banque africaine de développement.

« Ce programme de développement de liens interentreprises est un mécanisme innovant dans la mesure où les PME ont désormais les moyens de répondre aux opportunités proposées par les grandes entreprises, exprimées à travers la plateforme en ligne », a déclaré Adam Amoumoun, responsable pays de la Banque africaine de développement à Madagascar. « Ce mécanisme est à valoriser et à mettre à l’échelle afin d’améliorer la chaîne d’approvisionnement locale de manière durable », a-t-il ajouté.

Ingenosya, une société leader dans la transformation digitale à Madagascar, a conçu et développé la plateforme « Mada Business Linkage » qui permet aux entreprises d’identifier facilement les fournisseurs locaux potentiels de biens et de services, d’évaluer leurs capacités et de collaborer avec elles. La plateforme permet aussi de professionnaliser les fournisseurs et sous-traitants, de contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises, et de faciliter la collaboration entre les entreprises au sein du tissu économique national, par le développement et l’animation d’un réseau d’entreprises, tout en mettant en avant les compétences méconnues mais jugées importantes, pour développer des secteurs d’activités.

« La plateforme Mada Business Linkage est désormais accessible à tous et j’invite toutes les entreprises intéressées à la découvrir et à profiter de ses avantages. La plateforme est amenée à s’améliorer progressivement, de ce fait les suggestions d’amélioration via le forum sont les bienvenues », a déclaré Miangaly Andriamampandry, directrice adjointe d’Ingenosya.

Selon Sandrine Rakotovao, chargée du SME Business Linkage Program à la Banque, à l’issue de l’atelier, une campagne d’information et de promotion de la plateforme sera lancée durant tout le mois d’octobre 2023 dans les villes de l’intérieur du pays – Taolagnaro, Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Antsirabe, Fianarantsoa, et Toliary – en partenariat avec les Chambres de commerce et d’industrie et les antennes de l’Economic Development Board of Madagascar, pour faciliter l’inscription des entreprises à la plateforme.

Le Business Linkage Program est mis en œuvre en partenariat avec des entités publiques et privées intervenant dans l’appui au développement du secteur privé à Madagascar.

Communiqué