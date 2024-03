MainOne pose le câble sous-marin 2Africa pour renforcer la connectivité haut débit dans le Sud-Sud du Nigeria

Partagez 0 Partages

MainOne, une société d’Equinix, est ravie d’annoncer son rôle central dans l’atterrissement historique dans l’État d’Akwa Ibom du premier et unique système de câbles sous-marins au Nigéria en dehors de Lagos. Cette collaboration marque une étape importante dans l’amélioration de la connectivité haut débit et le développement économique dans les régions Sud-Sud, Sud-Est et Centre-Nord du Nigéria.

D’une longueur de 45 000 km, 2Africa sera l’un des plus grands projets de câbles sous-marins au monde et interconnectera l’Europe, l’Asie et l’Afrique, avec une capacité nominale allant jusqu’à 180 Tbps. L’importance de 2Africa réside dans sa capacité à répondre aux besoins critiques d’Internet et à améliorer la fiabilité de l’accès sur de vastes étendues d’Afrique. En outre, 2Africa sert de catalyseur pour le développement de l’accès à la 4G, à la 5G et au haut débit fixe, étendant son impact à des milliards de personnes.

Le choix d’Akwa Ibom comme site d’atterrissement confirme son importance stratégique dans le parcours de la transformation numérique du Nigéria. En offrant une diversité et une résilience aux câbles existants, 2Africa contribue de manière significative à la résilience des infrastructures numériques du pays et le rôle de MainOne en tant que partenaire stratégique pour l’atterrissement renforce cette initiative. En particulier, MainOne facilitera la mise en place d’un réseau terrestre de fibre optique métropolitaine dans l’État d’Akwa Ibom et dans l’ensemble du Sud-Sud du Nigéria, connectant de manière transparente les entreprises et les personnes de la région au système de câble sous-marin.

« En s’engageant à déployer de manière cohérente le capital financier et les ressources de projet vers des investissements dans les infrastructures, MainOne se consacre à l’amélioration de la capacité Internet et à la conduite de divers aspects du développement, notamment la croissance économique, la transformation numérique, les soins de santé, la sécurité, l’agriculture et l’augmentation des revenus de l’État dans le sud du Nigéria », a déclaré Abayomi Adebanjo, Directeur régional de MainOne, une société d’Equinix.

Le réseau terrestre de fibre optique métropolitaine résoudra les contraintes de distribution d’Internet dans les régions du sud et du centre-nord du Nigéria, comblant ainsi le fossé numérique dans les zones non desservies et mal desservies. En accueillant l’atterrissement du système de câbles sous-marins et l’interconnexion des câbles à fibre optique, l’État d’Akwa Ibom, la région Sud-Sud et le Nigéria bénéficieront de nombreux avantages économiques et sociaux, favorisant l’innovation, l’entrepreneuriat, la création d’emplois et l’amélioration des services publics.

