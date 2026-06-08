Marc Murtra : «La souveraineté européenne exige de simplifier la réglementation, de développer nos propres technologies et d’accepter le risque d’échec»

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Le président exécutif de Telefónica, Marc Murtra, a plaidé le 3 Juin dernier à Barcelone, lors de sa participation à la réunion 2026 du Cercle d’Economia, pour la nécessité d’accélérer le développement des propres capacités technologiques de l’Europe afin de renforcer son autonomie stratégique et d’assurer la compétitivité du continent dans un environnement façonné par l’intelligence artificielle, l’informatique quantique et les nouveaux systèmes autonomes.

Lors de sa participation à la table ronde sur l’IA et la souveraineté technologique européenne, animée par Cristian Canton, directeur associé du Centre de supercalcul de Barcelone, et à laquelle participait également Antoine Bordes, scientifique en chef à Helsing, Murtra a souligné que l’Europe possède tous les éléments nécessaires pour mener la prochaine vague d’innovation technologique, mais qu’elle doit agir avec plus de rapidité, d’ambition et de capacité d’exécution.

Le président de Telefónica a souligné que le développement technologique est devenu un facteur déterminant de la compétitivité économique, de la productivité, de la résilience et de la capacité de décision des pays. Dans ce contexte, il a affirmé que l’autonomie stratégique ne signifie pas l’isolement, mais plutôt la capacité de développer et de maîtriser des compétences essentielles dans des domaines tels que l’énergie, les infrastructures numériques, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

« L’autonomie stratégique est le concept pertinent. Aucune économie n’est totalement indépendante, mais l’Europe doit renforcer ses capacités pour réduire sa dépendance excessive aux technologies clés », a-t-il déclaré.

À cet égard, il a souligné le rôle crucial des entreprises européennes de télécommunications en tant que plateformes essentielles au développement technologique de la région. « Nous sommes entrés dans l’ère de la production à grande échelle. Si nous voulons développer la technologie en Europe, nous devons atteindre cette échelle », a-t-il affirmé.

Murtra a souligné que l’Europe a besoin de toutes les infrastructures technologiques essentielles à l’intelligence artificielle, de l’énergie et des infrastructures aux modèles et applications spécialisés, et qu’elle les renforce. Il a également précisé que Telefónica contribue à cet objectif grâce à ses réseaux, son infrastructure numérique et ses projets stratégiques de nouvelle génération.

Le président de Telefónica a affirmé que l’infrastructure numérique est essentielle au déploiement de l’intelligence artificielle et permet à l’Europe de développer ses propres technologies dans des domaines stratégiques. À cet égard, il a souligné la contribution de Telefónica au renforcement de l’écosystème numérique européen grâce à ses réseaux, son infrastructure, ses capacités technologiques et les projets liés au développement de nouvelles compétences numériques.

Il a également rappelé que Telefónica promeut des initiatives visant à renforcer les capacités technologiques de l’Europe et le développement d’infrastructures stratégiques pour la nouvelle économie numérique.

Dans ce contexte, il a déclaré que Telefónica est en pleine transformation afin de consolider sa position de meilleur point d’accès à la technologie pour les citoyens, les entreprises et les administrations publiques, facilitant ainsi l’adoption des capacités numériques qui stimuleront la compétitivité européenne dans les années à venir.

Murtra a également souligné l’importance de favoriser une coopération public-privé plus étroite, notamment avec les institutions européennes, afin d’accélérer l’innovation et de soutenir la croissance de projets technologiques à l’échelle continentale.

Selon lui, l’autonomie stratégique européenne exige de conjuguer investissement, capacité industrielle, innovation, talents et une vision partagée à long terme. À cet égard, il a affirmé que « développer nos propres technologies est la voie à suivre pour défendre les valeurs européennes », tout en soulignant que « le développement technologique renforce non seulement la compétitivité et l’autonomie du continent, mais contribue également à préserver des valeurs essentielles liées à la démocratie, à la dignité humaine et à la liberté d’expression ».

Le président de Telefónica a également défendu la nécessité de simplifier la réglementation et de concentrer les efforts sur le développement des technologies et des capacités industrielles. « Simplifier ne signifie pas supprimer la réglementation, mais plutôt privilégier ce qui stimule l’innovation, la compétitivité et l’autonomie stratégique », a-t-il expliqué.

Dans son discours, il a également souligné que « la souveraineté européenne exige une simplification de la réglementation, le développement de nos propres technologies et l’acceptation du risque d’échec », et a fait remarquer que le développement technologique est un outil permettant de préserver les valeurs qui définissent le projet européen. « Développer des technologies ne nous confère pas seulement l’autonomie ; cela peut aussi représenter des valeurs essentielles liées à la démocratie, à la dignité humaine et à la liberté », a-t-il déclaré.

Le président de Telefónica a conclu par un message de confiance dans la capacité de l’Europe à mener la prochaine révolution technologique : « L’Europe a le PIB, les talents, les ingénieurs, les entreprises et les institutions. »

Source : Communiqué

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