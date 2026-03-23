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Marketing Automation : le levier sous-exploité qui transforme la performance commerciale

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Dans l’épisode 188 de notre podcast DigiClub powered by Huawei, ooredoo business et Bac Pay, Walid Naffati recevait Yosra Hamida, fondatrice de MAS (Marketing Automation Specialist). Entre retours d’expérience concrets et analyses stratégiques, l’entretien a levé le voile sur une discipline souvent mal comprise, mais devenue vitale pour la survie des entreprises tunisiennes en période de crise.

Le constat de départ posé est sans appel : alors que la connectivité (5G, Cloud) n’a jamais été aussi performante, le marché traverse une zone de turbulences. Pour les entreprises, l’équation semble insoluble : comment réduire les coûts opérationnels tout en boostant un chiffre d’affaires atone ? La réponse tient en deux mots : Marketing Automation.

Le « commercial digital » qui ne dort jamais

Loin des clichés d’une technologie déshumanisée, Yosra Hamida définit le marketing automation comme l’embauche d’un «commercial disponible 24h/24 et 7j/7». Ce n’est pas un robot qui remplace l’humain, mais un système qui prend en charge les tâches ingrates et répétitives (comme la qualification initiale des prospects ou la prise de rendez-vous) pour permettre aux équipes de vente de se concentrer sur la clôture des contrats.

«Aujourd’hui, les clients sont lassés des formulaires de contact sans réponse. Ils veulent de la valeur immédiate», explique l’experte. L’automatisation permet d’accompagner le prospect dans son «voyage» (Customer Journey), en lui délivrant la bonne information au moment précis où il en a besoin, sans intervention humaine directe.

Le « Ghorbel » : Filtrer pour mieux régner

L’un des moments forts de l’interview réside dans le concept du « Ghorbel » (le filtre). Yosra Hamida illustre ce point par un cas pratique frappant : un centre de formation tunisien recrutant pour l’Allemagne. Auparavant, la force de vente perdait un temps considérable à appeler des dizaines de curieux non qualifiés. En instaurant un test d’éligibilité automatisé sur une landing page dédiée, le centre a pu filtrer les profils dès l’entrée. Résultat : le commercial ne reçoit plus que des leads « chauds » et qualifiés, augmentant son taux de conversion de manière spectaculaire. Les chiffres cités sont éloquents : l’usage de ces outils peut bondir le nombre de leads qualifiés de 451 %.

« Smarketing » : La fin de la guerre entre Marketing et Vente

L’épisode aborde également un mal endémique des structures tunisiennes : le cloisonnement des départements. Yosra Hamida plaide pour le «Smarketing» (Sales + Marketing), un alignement stratégique où les retours du terrain (Sales) nourrissent les contenus créés par le Marketing.

«Le marketing automation ne fonctionne que si les données sont propres et si le processus commercial est clairement mappé en amont», souligne-t-elle. Pour elle, l’intelligence artificielle, via des agents autonomes comme ceux capables de surveiller la concurrence sur WhatsApp ou de suggérer des relances personnalisées, n’est que la couche supérieure d’une structure qui doit être saine dès le départ.

Vers une éducation financière et digitale

Au-delà de l’outil, c’est un changement de culture que prône l’invitée de DigiClub. Qu’il s’agisse de gérer le recouvrement en automatisant les rappels de paiement ou de structurer son entreprise pour l’export, le marketing automation s’impose comme un levier de maturité.

Cet épisode marque une étape essentielle : passer de la simple présence digitale à une véritable machine de guerre commerciale. La conclusion de Yosra Hamida sonne comme un avertissement pour les retardataires : «Le marketing automation n’est plus un luxe, c’est une nécessité pour respecter le rythme du client moderne.»

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Yosra Hamida dans l’épisode 188 de DigiClub sur notre chaîne YouTube, Soudncloud et Apple.

Walid Naffati

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