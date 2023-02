Marketing – Intelligence Artificielle : quels sont les métiers menacés ?

Partagez 0 Partages

Avant propos : cet article a été en partie produit par une Intelligence Artificielle (ChatGPT).

L’usage de plus en plus récurrent de l’Intelligence Artificielle dans certains secteurs d’activité fait craindre, pour plusieurs, la disparition de certains emplois. Ces préoccupations sont en partie fondées. L’automatisation de certaines tâches peut, en effet, entraîner la perte d’emplois ; les machines et les algorithmes étant capables d’effectuer des tâches qui étaient auparavant réalisées par des humains. La diminution de la demande sur une certaine catégorie de main d’œuvre, profils et compétences, pourrait provoquer une hausse potentielle du chômage.

Si l’on prend comme exemple les métiers du marketing, certains emplois se trouvent, aujourd’hui, menacés par l’émergence de l’Intelligence Artificielle. C’est ce qu’avance la CEO de l’agence P2R, Hosni Krid Gargouri, invitée du 144e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies.

L’experte en marketing assure que cette technologie représente un risque pour deux métiers en particulier : celui de rédacteur et celui de graphiste. « L’Intelligence Artificielle nous donne aujourd’hui des propositions impressionnantes », a-t-elle affirmé faisant référence à deux plateformes : ChatGPT d’OpenAI et Canva. « Demain, grâce à l’Intelligence Artificielle, on pourrait avoir besoin de moins de rédacteurs. On pourrait, peut-être, avoir uniquement besoin de la centaine qui saurait utiliser l’Intelligence Artificielle », a-t-elle ajouté notant l’importance de s’adapter et de monter en compétence à la lumière de l’évolution technologique actuelle.

Cependant, si le risque de voir des emplois disparaître, il n’en reste pas moins vrai que l’Intelligence Artificielle peut aussi donner naissance à de nouvelles opportunités d’emploi pour accompagner, notamment, le développement et le déploiement de cette technologie dans des domaines tels que la recherche et le développement, l’analyse des données et le génie logiciel. Au fur et à mesure que l’Intelligence Artificielle évolue, il y aura probablement une demande croissante sur des profils particuliers ; des experts capables de construire, de maintenir et d’améliorer ces systèmes, entre autres.

Certains experts voient, en plus, en l’Intelligence Artificielle un moyen d’augmenter la productivité dans plusieurs secteurs d’activité, voire même vecteur de croissance dans certaines industries. Les tâches de routine pouvant être pris en charge par l’IA, cela permettra de libérer les travailleurs pour qu’ils se concentrent sur des tâches plus créatives et plus utiles. Cela engendrera, donc, plus d’efficacité. L’IA peut, aussi, aider les organisations à prendre de meilleures décisions en fournissant des informations et des analyses basées sur une analyse pointue de grandes quantités de données. Intégrer l’IA dans sa stratégie marketing, entre autres, peut conduire à de meilleurs résultats et à de nouvelles opportunités commerciales.

L’IA peut, en effet, aider les entreprises à offrir des expériences plus personnalisées à leurs clients en analysant de grandes quantités de données sur le comportement et les préférences des consommateurs, ce qui peut contribuer à créer des campagnes marketing plus efficaces et plus ciblées. Une meilleure lecture des interactions et des commentaires des clients peut, en effet, aider à meilleure connaissance des clients et par conséquent conduire à une prise de décision plus éclairée et à une meilleure satisfaction des clients.

Toujours, grâce à la capacité de cette technologie à analyser et valoriser une grande quantité de donnée, la prise de décision peut se faire en temps réel et ainsi permettre aux entreprises de réagir rapidement à toute éventuelle évolution des conditions du marché et des besoins des consommateurs.

L’Intelligence Artificielle pourrait intervenir sur d’autres tâches : la saisie de données et la génération de rapports, notamment. Cela peut libérer les équipes marketing de ces tâches routinières et leur permettre de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Autre avantage et non des moindres : l’optimisation des dépenses publicitaires. Plusieurs outils basés sur l’IA peuvent, aujourd’hui, aider les entreprises à optimiser leurs dépenses publicitaires en orientant les décideurs vers les campagnes qui sont susceptibles d’être les plus efficaces, et en allouant les ressources, en conséquence.

La Rédaction