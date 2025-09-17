En bref

Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur

Selon le rapport d’Ookla sur la connectivité en Tunisie, l’Algérie et le Maroc, prévoit de lancer commercialement la 5G avant la fin de l’année 2025, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) que le pays accueillera. L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a attribué en juillet les licences aux trois opérateurs : Maroc Telecom (120 MHz), ainsi qu’Orange et inwi (70 MHz chacun).

Les opérateurs se sont engagés à couvrir 45 % de la population d’ici 2026, et 85 % d’ici 2030, dépassant ainsi l’objectif initial de 70 %. Le déploiement se concentrera dans un premier temps sur les villes hôtes de la CAN (Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir), avant de s’étendre à 20 villes et principaux axes routiers d’ici 2026, puis à 40 villes supplémentaires d’ici 2028.

Pour soutenir ce plan, deux joint ventures ont été créées en mars 2025 :

  • TowerCo (infrastructure partagée pour les pylônes et sites mobiles), chargée d’installer 3 000 nouveaux sites d’ici 2028 et 6 000 d’ici 2033.
  • FiberCo (déploiement mutualisé de fibre optique), qui vise à connecter 1 million de foyers en fibre dans deux ans et 3 millions en cinq ans.

Ookla souligne que près de 60 % des smartphones au Maroc sont déjà compatibles 5G, ce qui constitue un atout majeur pour l’adoption rapide des nouveaux services.

W.N & IA

