Maroc : le lancement de la 5G prévu d’ici fin 2025, avec le football en catalyseur

Partagez 0 Partages

Selon le rapport d’Ookla sur la connectivité en Tunisie, l’Algérie et le Maroc, prévoit de lancer commercialement la 5G avant la fin de l’année 2025, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) que le pays accueillera. L’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) a attribué en juillet les licences aux trois opérateurs : Maroc Telecom (120 MHz), ainsi qu’Orange et inwi (70 MHz chacun).

Les opérateurs se sont engagés à couvrir 45 % de la population d’ici 2026, et 85 % d’ici 2030, dépassant ainsi l’objectif initial de 70 %. Le déploiement se concentrera dans un premier temps sur les villes hôtes de la CAN (Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir), avant de s’étendre à 20 villes et principaux axes routiers d’ici 2026, puis à 40 villes supplémentaires d’ici 2028.

Pour soutenir ce plan, deux joint ventures ont été créées en mars 2025 :

TowerCo (infrastructure partagée pour les pylônes et sites mobiles), chargée d’installer 3 000 nouveaux sites d’ici 2028 et 6 000 d’ici 2033.

FiberCo (déploiement mutualisé de fibre optique), qui vise à connecter 1 million de foyers en fibre dans deux ans et 3 millions en cinq ans.

Ookla souligne que près de 60 % des smartphones au Maroc sont déjà compatibles 5G, ce qui constitue un atout majeur pour l’adoption rapide des nouveaux services.

W.N & IA

Partagez 0 Partages