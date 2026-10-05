Masroufi, une application tunisienne pour mieux gérer son budget au quotidien

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Une nouvelle application tunisienne propose de simplifier la gestion du budget personnel. Baptisée Masroufi, elle permet de suivre ses revenus et dépenses, de fixer des budgets mensuels et de définir des objectifs d’épargne.

Développée indépendamment avec l’appui de plusieurs outils d’intelligence artificielle, Masroufi se veut accessible aux utilisateurs tunisiens, notamment grâce à une interface disponible en français et en tounsi.

L’application permet de classer les dépenses par catégories, suivre l’évolution de ses objectifs d’épargne et recevoir des notifications et rappels. Elle propose également des conseils destinés à aider l’utilisateur à mieux comprendre ses habitudes de consommation et à maîtriser son budget.

Masroufi est accessible directement depuis un navigateur web, sans installation obligatoire. Une version Android au format APK est également disponible depuis le site officiel. Sur les appareils compatibles, l’accès peut être protégé par empreinte digitale.

Le projet met par ailleurs en avant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans son développement. Selon ses concepteurs, l’IA a notamment servi d’outil d’assistance pour la conception, le développement et l’amélioration de l’expérience utilisateur.

Présentée comme un projet en évolution, Masroufi prévoit de s’appuyer sur les retours de ses utilisateurs pour faire évoluer ses fonctionnalités et ses conseils.

L’application est accessible sur masroufi.site.je.

D’après communiqué

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