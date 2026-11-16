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L’opérateur mauritanien MATTEL, filiale de Tunisie Telecom, a officiellement lancé son réseau mobile 5G le 9 novembre 2026. La commercialisation débute dans les villes de Nouakchott et Nouadhibou, avant une extension progressive vers les autres agglomérations du pays.

Cette annonce marque une nouvelle étape pour l’opérateur, qui avait été le premier en Mauritanie à tester avec succès la technologie 5G en novembre 2023. MATTEL rejoint désormais les opérateurs locaux qui ont commencé à commercialiser cette technologie, notamment Chinguitel et Rimatel.

À l’occasion de ce lancement, l’entreprise a également présenté MATTELBOX 5G, une solution d’accès Internet très haut débit destinée aux particuliers et aux professionnels. Basée sur la technologie 5G, elle vise à proposer une alternative de connectivité sans nécessiter le déploiement d’une infrastructure filaire chez l’utilisateur.

L’opérateur a par ailleurs inauguré un nouveau centre de redondance et de supervision de ses réseaux, conçu selon le standard Tier III, destiné à renforcer la disponibilité et la continuité de ses services.

Enfin, MATTEL a annoncé le développement de ses activités dans les services financiers numériques avec MATTEL MONEY. Cette nouvelle filiale, agréée par la Banque centrale de Mauritanie en tant qu’établissement de monnaie électronique, proposera notamment le portefeuille électronique Mechili pour les paiements et les transferts d’argent.

Avec ce lancement, la filiale de Tunisie Telecom renforce sa présence sur le marché mauritanien et contribue à l’expansion des activités du groupe tunisien sur le continent africain.

W.N

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