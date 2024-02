McKinsey et SAP annoncent une nouvelle collaboration dans le domaine de l’IA générative

Partagez 0 Partages

McKinsey a annoncé, dans un communiqué, une nouvelle collaboration avec SAP dans le domaine de l’IA générative qui s’inscrit dans le cadre de l’alliance stratégique de longue date que les deux entreprises ont nouée.

Cette collaboration tend à créer des synergies entre SAP Business AI et QuantumBlack, AI by McKinsey pour aider les dirigeants à donner vie à l’Entreprise Générative et à construire des entreprises durables, résiliantes et des business adaptatifs, lit-on dans le communiqué.

Rappelant que l’IA générative devrait générer entre 2,6 et 4,4 billions de dollars de bénéfices économiques annuels et permettre d’automatiser jusqu’à 70% des activités de l’entreprise, McKinsey a noté que ce potentiel avait déclenché une course entre les dirigeants d’entreprises de toutes tailles afin de développer et d’exécuter rapidement des plans pour créer de la valeur basée sur l’IA au sein de leurs organisations.

« L’une des voies pour gagner cette course passe par SAP, dont les clients génèrent 87% du commerce mondial total. Le cœur de l’écosystème de l’entreprise, avec SAP Business Technology Platform (SAP BTP) comme base, est donc un domaine de premier plan pour réaliser la plus grande valeur de l’IA générative et d’autres technologies émergentes », a souligné l’entreprise.

La firme américaine a ajouté avoir identifié avec SAP plusieurs sources d’opportunités de valeur, notamment l’amélioration des fonctionnalités prêtes à l’emploi de SAP S/4HANA et d’autres actifs susceptibles d’accélérer la transformation, tels que la génération de code.

« La nouvelle offre peut aider les clients à utiliser l’IA générative pour s’adapter aux perturbations grâce à une synchronisation perpétuelle entre la stratégie, les modèles opérationnels, la conception des processus et des données, et l’exécution opérationnelle permise par l’IA ».

NJ d’après communiqué