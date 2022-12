MEDIA LOVES TECH 2022 : les gagnants de l’édition 2022

Partagez 0 Partages

La compétition pour startups média MEDIA LOVES TECH 2022 est terminée. Le Grand Prix de 10 000 € a été remporté par « MOOM », un média numérique tunisien dédié aux futures mamans, adoptant une nouvelle vision pour le « projet de la famille ». Par ailleurs, un Prix d’Impact doté de 4 000 € a été remis à l’outil technologique « MSign », un avatar virtuel développé en Tunisie qui traduit en temps réel des contenus de langue arabe en langue des signes.

Vendredi 2 décembre 2022, depuis la Cité de la Culture de Tunis, le public a pu découvrir les résultats du programme d’incubation MEDIA LOVES TECH.

Alors que 8 équipes ont été sélectionnées au départ de l’incubation, seules 5 d’entre elles ont pu atteindre la fin du programme. Un système d’étapes et de récompenses intermédiaires a en effet « écrémé » la cohorte. Cette nouveauté a permis de relever le niveau général de la compétition. Comme constaté lors de la pitch session, les 5 équipes restantes ont gagné en maturité et affichent un fort potentiel pour le futur.

« MOOM », Grand Prix 2022

Vainqueur du premier prix, le plateforme « MOOM » s’adresse aux femmes enceintes et aux jeunes parents à qui elle propose des infos vérifiées et des conseils utiles pour accompagner les lecteurs durant les périodes de la grossesse et de la petite enfance.

Vera Möller-Holtkamp, membre du jury et Program Director pour la Tunisie de la DW Akademie, a félicité le projet à grand potentiel « MOOM » : « MOOM » comble une lacune en s’adressant à une cible à la recherche d’infos fiables. Pour convaincre, ce média s’appuie sur une offre éditoriale soignée et dynamique, à l’image des tutoriels notamment. Enfin, « MOOM » est aussi un site de e-commerce avec des produits dédiés, ce qui est un atout fort pour envisager, dès le départ, la pérennité financière du projet. »

L’équipe de « MOOM » (Maroua Ben Charrada et Aymen Bachrouch) a reçu une subvention de 10 000 € pour la réalisation de son projet.

« MSign », Prix Impact 2022

« MSign » est un traducteur virtuel sous forme d’avatar 3D qui traduit en temps réel des contenus de langue arabe (texte, son et vidéo) en langue des signes.

Pour Malek Khadhraoui, fondateur de l’ONG Al Khatt, l’utilité de « MSign » n’est pas à démontrer : « L’accès à l’information pour déficients visuels est un défi majeur que cherchent à relever de nombreux acteurs internationaux. Il y a toujours un marché à conquérir dans ce domaine, dans la sphère arabophone tout comme ailleurs, notamment pour les médias. Ce prix entend encourager l’équipe à poursuivre ses efforts. La tâche à accomplir est immense et MEDIA LOVES TECH promet d’apporter un soutien technique continu pour donner à « MSign » toutes les chances de réussir. »

« MSign » (Montassar Moussa, Mhamed Moncer et Firas Rouine) remporte la somme de 4 000 €.

Les autres équipes

Trois autres projets étaient présents lors de la cérémonie : « irbe7 » (informations financières, Tunisie), « Tunisian Modern Newspaper » (journal pour social media, Tunisie) et « Upop Casablanca » (plateforme pour chercheurs et scientifiques, Maroc). Avec « MOOM» et « MSign », ils font désormais partie de famille MEDIA LOVES TECH !

5 ans et des accomplissements

La soirée était également l’occasion de célébrer les 5 ans d’existence du programme. Lancé en 2018, MEDIA LOVES TECH peut s’enorgueillir d’avoir accompagné plus de 50 équipes de Tunisie, du Maroc et de l’Algérie et développé un écosystème toujours plus riche. Des anciens participants (« Blue TN », « FLEN », « Tunisia Podcasts ») sont venus partager leurs expériences, leurs réussites et leurs défis vécus depuis la fin de l’incubation. Une quinzaine de projets incubés sont toujours actifs en 2022 !

MEDIA LOVES TECH : ça continue !

Enfin, une bonne nouvelle est venue conclure la soirée : MEDIA LOVES TECH va se poursuivre pour un cycle de 3 ans (2023-2025). Alors si vous avez des idées pour solutionner le journalisme numérique, ne manquez pas le prochain appel à candidatures dans le courant de l’année à venir !

MEDIA LOVES TECH est une initiative de DW Akademie, le centre de la Deutsche Welle pour le développement international des médias, la formation journalistique et le transfert de connaissances. En coopération avec Al Khatt, ONG tunisienne qui œuvre pour la liberté de la presse et l’expression et se veut un laboratoire d’idées sur l’avenir du journalisme à l’ère de l’Internet. Ce projet est financé par le BMZ – Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne.

Communiqué