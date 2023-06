MEDIA LOVES TECH : l’incubateur pour startups média reprend du service ! 

Partagez 21 Partages

Plus que jamais, le journalisme a besoin d’idées innovantes ! Vous avez en tête un projet de digital content ? Vous développez un outil numérique pour aider les journalistes dans leur travail quotidien ? Un concept média dont vous voulez tester le potentiel ? Participez au concours MEDIA LOVES TECH et tentez de rejoindre une grande famille d’expert.e.s et de passionné.e.s !

Pour sa sixième édition, MEDIA LOVES TECH relance son appel afin de détecter les meilleurs concepts numériques pour un journalisme innovant et de qualité au Maghreb. Du 1er juin au 15 juillet 2022, les équipes de Tunisie, du Maroc et de l’Algérie sont invitées à soumettre leurs idées deprojets.

Journalistes, entrepreneur.se.s, créatif.ve.s, développeur.se.s, passionné.e.s des médias : toutes les personnes ou organisations désireuses d’innover le paysage médiatique peuvent envoyer leurs solutions pour un journalisme de qualité en se rendant simplement sur medialovestech.com.

Soutien adapté, ressources en ligne et étapes à franchir

Les meilleures équipes accéderont à la phase d’accompagnement qui débutera en septembre. Les participant.e.s pourront peaufiner leurs concepts avec le concours d’expert.e.s de la région. L’incubation exploitera les potentiels des projets tout au long de l’automne en abordant 4 axes de développement : user desirability, technical feasibility, business viability et content quality. Les gagnants finaux seront dévoilés en décembre.

Tout au long du programme, les participants bénéficieront de conseils, en groupe et en one-to-one, pour un accompagnement ciblé. Ils pourront également suivre pas à pas des vidéos explicatives en ligne pour travailler leurs prototypes et apprendre à pitcher leurs projets.

MEDIA LOVES TECH, c’est aussi et surtout une compétition : chaque équipe devra franchir des étapes pour obtenir une ou plusieurs récompenses (prix intermédiaires, achat de matériel, soutien ciblé) selon leur progression dans le programme. Le grand vainqueur final remportera 10 000 €.

N’attendez plus : rejoignez le réseau MEDIA LOVES TECH et mettez toutes les chances de votre côté ! Envoyez vos idées jusqu’au 15 juillet 2023 sur medialovestech.com .

Pour en savoir plus veuillez visionner le 150e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies. La version audio est également disponible sur notre canal SoundCloud.

Communiqué