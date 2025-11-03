Medusa arrive à Bizerte : la Tunisie devient la première porte d’entrée de l’Afrique dans le nouveau réseau sous-marin Europe–Méditerranée

Partagez 0 Partages

L’équipe de Medusa Submarine Cable System fêtant l’arrivée du câble à son point d’entrée sur une plage de Bizerte, samedi 1er novembre 2025

Le câble sous-marin Medusa a officiellement atterri à Bizerte, samedi 1er novembre 2025. Ce projet d’envergure reliant l’Europe à l’Afrique via la Méditerranée marque une étape majeure dans la transformation numérique du continent. La Tunisie devient ainsi le premier pays africain connecté à ce réseau de nouvelle génération, fruit d’une coopération entre Medusa Submarine Cable System, Tunisie Telecom, Orange Tunisie et l’Union européenne.

La Tunisie, premier point d’atterrissage africain du câble Medusa

Lors de la cérémonie d’atterrissement organisée à Bizerte, Norman Albi, Directeur Général de Medusa Submarine Cable System, a salué la contribution de la Tunisie et de ses partenaires.

« La Tunisie est le premier point d’atterrissage de Medusa en Afrique et le deuxième au monde après Marseille », a-t-il déclaré. « C’est un symbole fort de la capacité du peuple tunisien à faire avancer les projets et à être toujours parmi les premiers. »

Le câble Medusa, long de 8 700 km, reliera à terme vingt points d’atterrissage entre l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord. « Les 1 000 premiers kilomètres entre Marseille et Bizerte sont déjà installés », a précisé Albi, annonçant une mise en service au premier trimestre 2026. Il a également insisté sur le caractère méditerranéen du projet : « Medusa est né en Méditerranée, conçu pour la Méditerranée. Nous sommes fiers d’en améliorer la connectivité et d’offrir aux citoyens tunisiens la vitesse et l’avenir de ce câble. »

Un projet européen au cœur de la transition numérique tunisienne

De son côté, Giuseppe Perrone, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a rappelé le soutien financier et stratégique de l’UE à cette initiative.

« Medusa est un programme emblématique de la coopération numérique entre la Tunisie et l’Union européenne, financé à hauteur de 60 millions d’euros », a-t-il indiqué.

Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large : « Nous avons aussi investi 20 millions d’euros pour moderniser les services publics et 10 millions d’euros pour accompagner l’administration tunisienne dans sa transition numérique. » L’ambassadeur a souligné que la Tunisie joue un rôle « prioritaire et exceptionnel » dans le Pacte pour la Méditerranée, récemment ratifié à Bruxelles, visant à renforcer l’unité et la connectivité de la région.

Medusa, un câble stratégique pour l’Afrique du Nord et l’Europe du Sud

Dans une interview exclusive accordée à THD.tn en mars 2025 à Barcelone, Damien Bertrand, Directeur Général Adjoint de Medusa, avait détaillé les ambitions technologiques et géopolitiques du projet.

Conçu et opéré par Afr-IX Telecom, groupe basé à Barcelone et présent dans 18 pays africains, Medusa reliera 13 pays méditerranéens, dont cinq d’Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye et Égypte) et huit d’Europe du Sud (Portugal, Espagne, France, Italie, Malte, Grèce, Chypre et bientôt la Jordanie).

Bertrand expliquait que le tronçon Bizerte–Marseille, fabriqué par Alcatel Submarine Networks, a été pensé pour offrir à la Tunisie une paire de fibres optiques complète, et non plus une simple capacité partagée comme dans les anciens câbles (exemple du Sea-Me-We 4).

« Les besoins de connectivité de l’Afrique du Nord ont tellement augmenté qu’ils nécessitent désormais des paires de fibres entières entre l’Europe et l’Afrique », affirmait-il.

Une avancée technologique et stratégique majeure

Le câble Medusa compte 24 paires de fibres, soit le maximum actuellement possible sur un câble sous-marin, pour une durée de vie de 25 ans. Ce choix technologique permettra à la Tunisie d’accéder à des débits inédits, multipliant par 20 à 30 la capacité actuelle du réseau universitaire et de recherche (CCK), grâce notamment à l’intégration du programme européen GÉANT.

Bertrand insistait aussi sur l’importance stratégique de la redondance : « La meilleure protection contre les pannes ou les attaques est d’avoir plusieurs câbles. » Avec Medusa, la Tunisie rejoint ainsi le club restreint des pays disposant d’une infrastructure de connectivité redondante entre l’Afrique et l’Europe, aux côtés de ses câbles Didon, Hannibal et Sea-Me-We 4.

Un symbole d’unité méditerranéenne

Au-delà de la prouesse technique, Medusa est un projet de souveraineté numérique régionale. Conçu à Barcelone, soutenu par l’Union européenne et opéré en partenariat avec les opérateurs tunisiens, il illustre une volonté commune : rapprocher les deux rives de la Méditerranée par la donnée et la connaissance.

Comme le résumait Norman Albi : « C’est la première fois que Medusa connecte l’Afrique à l’Europe, et l’Europe à l’Afrique. » Un symbole fort, à la veille de l’entrée de la Tunisie dans une nouvelle ère de connectivité mondiale.

Walid Naffati & IA

