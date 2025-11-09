MEF réunit les leaders des CPaaS pour lutter collectivement contre la fraude par SMS A2P et jeter les bases d’une nouvelle charte sectorielle

Partagez 0 Partages



Le Mobile Ecosystem Forum (MEF) annonce aujourd’hui un protocole d’accord conjoint associé à un atelier d’échange exclusif pour les dirigeants, réunissant les principaux fournisseurs de CPaaS (Communication Platform as a Service) afin de définir une stratégie unifiée contre la fraude dans la messagerie d’entreprise.

Cet événement marque une première en son genre, réunissant des représentants de haut niveau de l’écosystème mondial CPaaS sous la gouvernance neutre du MEF afin de convenir des principes clés d’un nouveau cadre de collaboration qui soutiendra la lutte du secteur contre la fraude et assurera la pérennité des SMS A2P.

Un défi partagé

La fraude continue de menacer la crédibilité et la valeur des SMS A2P, qu’il s’agisse d’attaques de smishing et d’usurpation d’identité ciblant les consommateurs ou de pratiques de trafic artificiellement gonflé (AIT) qui érodent la confiance des entreprises et nuisent au retour sur investissement.

Face à la hausse des coûts et à la baisse de la confiance, de nombreuses marques s’interrogent sur la viabilité à long terme de ce canal, tandis que les autorités de régulation renforcent leur surveillance dans les secteurs des télécommunications et de la banque.

Une réponse collective

La complexité de l’écosystème de la messagerie, avec ses multiples intermédiaires entre les marques, les plateformes et les opérateurs mobiles, a longtemps rendu la lutte contre la fraude difficile.

L’initiative de MEF rassemble les principaux acteurs du CPaaS afin de collaborer ouvertement, de partager des informations et de travailler à une approche coordonnée à l’échelle de l’industrie en matière de prévention de la fraude.

Les premiers signataires du protocole d’accord sont Bandwidth, Infobip, Sinch, Comviva, MMD Smart, Haud, RD Communications, Aviso Messaging, KOMPaaS Tech, Telesystems et Lanck Telecom, et d’autres devraient signer dans les semaines à venir.

Ensemble, ils s’engagent à définir et à mettre en œuvre des solutions partagées pour protéger les entreprises, les consommateurs et l’intégrité des SMS A2P.

Le groupe d’échange des dirigeants du MEF s’est réuni à Rome pour lancer la première étape majeure de ce voyage important.

La réunion a jeté les bases du premier document officiel qui servira à traiter ces questions de manière collaborative ; un cadre qui évoluera, dans les prochains mois, pour devenir la Charte anti-fraude du MEF dans la messagerie.

Une fois finalisée, cette Charte établira une feuille de route commune pour la collaboration, articulée autour de cinq accords stratégiques :

Partage de données – Permettre un échange fiable et respectueux de la vie privée des renseignements sur la fraude.

Lutte contre la manipulation du trafic (Anti-AIT) – Promouvoir des pratiques transparentes pour détecter et prévenir la manipulation.

Protection SMS P2P – Lutter contre le spam et le phishing grâce à la coopération de l’écosystème.

Protection SMS A2P – Sécuriser le canal contre l’usurpation d’identité de l’expéditeur.

Vérification d’identité – Définition de normes de base pour la confiance tout au long de la chaîne de messagerie.

Préparer le terrain pour le changement industriel

Alors que les guides de bonnes pratiques du MEF ont depuis longtemps permis d’assurer la formation et l’harmonisation au sein du secteur, ce nouveau cadre passe des principes à la pratique, garantissant des engagements concrets et une responsabilité partagée.

« L’écosystème de la messagerie A2P est soumis à une forte pression », a déclaré Dario Betti, PDG du MEF. « Nous sommes arrivés à un point où les actions isolées ne suffisent plus. La session de Rome marque un tournant, la première étape concertée du secteur vers un avenir de la messagerie fiable et durable. »

À propos du Forum sur l’écosystème mobile (MEF)

Le Mobile Ecosystem Forum (MEF) est une organisation professionnelle internationale créée en 2000 et regroupant des membres du monde entier. Porte-parole indépendant de l’écosystème mobile, le MEF se concentre sur les meilleures pratiques, la lutte contre la fraude et les initiatives de monétisation. Célébrant son 25e anniversaire en 2025, le MEF offre une plateforme mondiale de confiance pour la collaboration et le développement de solutions innovantes pour le secteur.

Source : Communiqué

