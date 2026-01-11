Meilleures performances de l’Internet fixe en Tunisie 2025 : nPerf classe ooredoo en pole position

Partagez 0 Partages



Ooredoo s’impose comme leader de l’Internet fixe en Tunisie pour l’année 2025, selon le baromètre annuel nPerf. Cette édition révèle une forte compétition sur les débits descendants et des progressions comprises entre 8,6% et 24,2%.

Ooredoo s’impose en tête avec un score de 69 220 nPoints, devançant Orange de près de 5 000 points. Avec des débits de 27,7 Mbps en download et 21,7 Mbps en upload, l’opérateur affiche une forte progression de 24,2% en un an. Leader en navigation web (68,4%) et streaming vidéo (77,1%), il assure une expérience utilisateur équilibrée sur l’ensemble des usages.

Orange suit de près avec 64 505 nPoints et partage la première place ex-aequo avec Ooredoo sur le débit descendant (27,0 Mbps). Les débits atteignent 19,9 Mbps en upload, en progression de 8,6%. La latence bien maîtrisée de 42,2 ms garantit une bonne réactivité pour les communications interactives.

TOPNET complète le podium avec 56 802 nPoints et affiche la meilleure latence du marché (37,8 ms), idéale pour les jeux en ligne et les communications en temps réel. L’opérateur progresse de 8,9% sur un an et obtient de solides résultats en navigation web (64,8%, 2ème place).

GlobalNet se classe quatrième avec 55 518 nPoints et enregistre une nette progression de 11,3%. L’opérateur se distingue par sa latence compétitive (41,4 ms, 2ème place), favorable aux communications interactives.

Mesures basées sur 193 362 tests réalisés via le site web nPerf et l’application nPerf sur Android et iOS.

Source : Communiqué

