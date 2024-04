MEST Africa Challenge 2023: Koa Academy remporte la compétition et un investissement de 50 000 dollars

Partagez 0 Partages

MEST Africa, un programme panafricain de formation à l’entrepreneuriat technologique, un fonds d’amorçage et un incubateur, est fier d’annoncer que Koa Academy a remporté le grand prix du MEST Africa Challenge (MAC) 2023, s’assurant un investissement en capital de 50 000 dollars après une bataille de pitchs compétitifs parmi les innovateurs technologiques les plus brillants d’Afrique.

Dans une démonstration passionnante d’ingéniosité et d’esprit d’entreprise, la Koa Academy d’Afrique du Sud s’est distinguée lors de la finale du MEST Africa Challenge à Accra, au Ghana, en surpassant des concurrents venus de tout le continent. Ce concours de start-ups très convoité, connu pour identifier et encourager les talents technologiques, a permis à Koa Academy de remporter la première place grâce à sa solution révolutionnaire, prête à transformer l’industrie des technologies de l’éducation.

Le concours a attiré des centaines de startups technologiques en phase de démarrage, qui ont été rigoureusement évaluées sur la base de critères tels que l’innovation, l’évolutivité et la solidité de l’équipe. Les finalistes du Ghana, du Nigeria, du Sénégal, de l’Afrique du Sud et du Kenya se sont affrontés lors de la grande finale, présentant leurs solutions et leurs modèles d’entreprise uniques à un panel de juges estimés, dont des investisseurs et des experts du secteur.

Koa Academy, lauréat du MEST Africa Challenge 2023 et innovateur sud-africain dans le domaine de l’éducation en ligne, propose des cours dynamiques et interactifs pour les élèves de la quatrième à la douzième année. En mettant l’accent sur l’engagement et l’accessibilité, elle défend l’apprentissage numérique, rendant l’éducation de qualité accessible à tous, partout, et transformant le paysage éducatif en Afrique du Sud.

La startup a impressionné les juges lors de la MAC Finale en démontrant un potentiel de marché significatif, une croissance des revenus et un impact social.

“Remporter le MEST Africa Challenge a été une expérience extraordinaire pour l’équipe de Koa Academy. Elle met en lumière le travail acharné et le dévouement dont chacun a fait preuve pour faire grandir Koa. Cette reconnaissance n’est pas seulement un prix, c’est un témoignage de la passion et de la persévérance qui nous animent chaque jour. Malgré les défis, ce voyage nous a rapprochés d’autres personnes à travers le continent, forgeant des relations et des liens qui alimentent notre mission encore plus loin. Nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise et nous sommes incroyablement reconnaissants pour le soutien et les opportunités d’apprentissage que ce défi a présentés”, a déclaré Lauren Anderson, cofondatrice et PDG de Koa Academy, exprimant sa gratitude et son optimisme pour l’avenir des startups technologiques en Afrique.

Ashwin Ravichandran, conseiller du portefeuille à MEST Africa, a félicité les gagnants et les finalistes pour leurs réalisations exceptionnelles et leur résilience. L’événement a également mis en lumière le soutien d’Absa Bank Ghana qui a contribué au succès du défi.

Le MEST Africa Challenge continue d’être une plateforme essentielle pour les startups technologiques émergentes en Afrique, en leur offrant le financement, la visibilité et le soutien nécessaires pour innover et se développer. La victoire de Koa Academy souligne le potentiel vibrant de l’écosystème technologique africain, promettant un avenir plus radieux pour le paysage numérique du continent.

Communiqué