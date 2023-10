MEST Africa Challenge Startup Pitch Competition: prolongation de la date de dépôt des candidatures

Partagez 0 Partages

MEST Africa a annoncé la prolongation des inscriptions pour le MEST Africa Challenge afin d’assurer une participation plus large à travers le continent. Les startups technologiques en phase de démarrage, opérationnelles au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, au Kenya et en Afrique du Sud sont invitées à participer à ce concours pour présenter leurs solutions innovantes. Les inscriptions sont toujours ouvertes et seront acceptées jusqu’au 16 octobre 2023.

Le MEST Africa Challenge offre des avantages considérables aux startups participantes. Le gagnant obtiendra un investissement en capital de 50 000 USD, accélérant ainsi la croissance de son entreprise. De plus, le gagnant et d’autres participants exceptionnels rejoindront le réseau mondial de MEST Africa, ouvrant la porte à des partenariats, du mentorat et des opportunités d’investissement. Cette plateforme permet aux startups d’atteindre le niveau de croissance suivant et d’obtenir une reconnaissance mondiale.

“L’enthousiasme et l’intérêt que nous avons observés chez les entrepreneurs en herbe et les candidats potentiels à travers l’Afrique ont été réellement inspirants. Reconnaissant cela, nous avons prolongé la date limite d’inscription au MEST Africa Challenge. Cela garantit que chaque startup innovante ait une chance équitable de faire partie de ce voyage transformateur. Nous avons vu l’impact crucial de ce défi sur les lauréats précédents, et nous sommes impatients de découvrir la prochaine startup révolutionnaire qui redéfinira le paysage technologique africain“, a déclaré Ashwin Ravichandran, conseiller au portfolio et responsable du MEST Africa Challenge.

En 2022, la startup sénégalaise dynamique de e-commerce B2B, Kwely, a remporté la première place au MEST Africa Challenge. Au fil des ans, ce concours reconnu est devenu un tremplin pour des startups exceptionnelles à travers le continent africain. De Kilimo Fresh de Tanzanie et OZE, innovateur ghanéen, à Snode Technologies, innovateur technologique sud-africain. Sans oublier Waya Waya du Kenya et Accounteer, pionnier nigérian. Le défi met continuellement en avant l’esprit entrepreneurial vivant de l’Afrique.

Critères d’éligibilité pour le MAC 2023 :

Revenu mensuel récurrent : +5 000$

Financement obtenu : cumulatif de 1M$ ou moins

Années d’existence : 3 ans au plus

Traction : au moins 6 mois de revenu récurrent

Équipe fondatrice : au moins 2 membres fondateurs

Enregistré au Delaware (Préférable)

Traction démontrée sur les marchés MAC (Ghana, Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Sénégal)

Ne manquez pas cette opportunité de présenter votre startup et de débloquer son potentiel. Inscrivez-vous dès maintenant sur https://apo-opa.info/3rL7v4H.

