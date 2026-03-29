Meta dévoile Tribe V2, un modèle d’IA capable d’anticiper l’activité du cerveau

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Meta franchit une nouvelle étape dans la convergence entre intelligence artificielle et neurosciences. Dans un billet publié sur son site officiel, Meta présente Tribe V2, un modèle fondation conçu pour prédire l’activité cérébrale humaine à partir de données neuronales.

Avec Tribe V2, les équipes de Meta AI adoptent une approche similaire à celle des grands modèles de langage. L’idée est de créer un modèle générique capable de comprendre et d’anticiper les signaux du cerveau, indépendamment des tâches spécifiques.

Contrairement aux approches classiques, souvent limitées à des expériences précises, Tribe V2 a été entraîné sur des volumes importants de données neuronales issues de différentes configurations. Résultat, un modèle plus robuste et plus généralisable.

Prédire les signaux neuronaux avec précision

Le modèle est capable de prédire l’activité cérébrale associée à des stimuli visuels ou cognitifs. Concrètement, il peut anticiper comment certaines zones du cerveau vont réagir face à une image, un mouvement ou une tâche donnée.

Cette capacité ouvre la voie à plusieurs applications :

meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau

avancées dans les interfaces cerveau-machine

nouvelles perspectives pour le traitement de troubles neurologiques

Une brique clé pour les interfaces cerveau-machine

Avec Tribe V2, Meta confirme son intérêt stratégique pour les technologies dites de neuro-interfaces. Ces systèmes visent à permettre une interaction directe entre le cerveau humain et les machines. À terme, ce type de modèle pourrait améliorer la précision des dispositifs permettant de contrôler un ordinateur, un smartphone ou même des prothèses uniquement par la pensée.

Si les perspectives sont prometteuses, elles soulèvent aussi des questions majeures autour de la vie privée et de l’usage des données cérébrales. La capacité à prédire ou interpréter l’activité neuronale impose un cadre strict en matière d’éthique et de régulation.

Avec Tribe V2, Meta s’inscrit dans une course mondiale où les géants de la tech cherchent à repousser les limites de l’IA au-delà du langage et de la vision, jusqu’à la compréhension directe du cerveau humain.

Walid Naffati

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